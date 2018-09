Falta um ano para o SIAVS (Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura), maior evento dos setores no Brasil, programado para 27 a 29 de agosto de 2019, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP).

Iniciativa da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), o SIAVS já conta com mais de 90% de sua área comercial do evento vendida. O espaço de feira foi expandido em 30% na comparação com a edição 2017.

Entre as empresas que já reservaram espaço no evento estão agroindústrias produtoras e exportadoras, casas genéticas, empresas de equipamentos, laboratórios, nutrição, certificadoras, logística e outros elos do setor.

Além de ser uma das principais oportunidades de negócios para os membros do setor produtivo, o SIAVS é um grande fomentador do desenvolvimento técnico e conjuntural da avicultura e suinocultura. Para isso, a organização do evento planeja uma programação qualitativa, com a participação de palestrantes do Brasil e de vários outros países. O SIAVS conta, ainda, com uma série de atrações paralelas gratuitas.

“Diante do incontestável sucesso de 2017, o SIAVS 2019 quer ir além e oferecer ainda mais atrações, focado na inovação e na construção de novas oportunidades para o setor produtivo”, ressalta Francisco Turra, presidente da ABPA.

No ano passado, mais de 15 mil visitantes de 51 países participaram do SIAVS. Em torno de 1,7 mil congressistas participaram de uma das maiores programações de palestras do agronegócio brasileiro, com mais de 100 palestrantes e painelistas.

O Projeto Produtor, iniciativa exclusiva do SIAVS voltada para os avicultores e suinocultores, atraíram 1,4 mil produtores ao Anhembi Parque.

Cerca de 150 empresas expuseram seus produtos e soluções na maior feira da avicultura e da suinocultura do Brasil. Ao todo, 31 agroindústrias exportadoras de aves, ovos e de suínos participaram do evento, participando de encontros com importadores, compradores do mercado interno e fornecedores.