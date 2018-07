Salão do Automóvel de São Paulo debaterá o futuro da mobilidade

O Salão do Automóvel, maior evento do segmento na América Latina, debaterá o futuro da mobilidade no New Mobility Trends and Future. A atração terá um espaço único e completo com exposição, conteúdo e experiências para abordar assuntos como automóveis elétricos e híbridos, automóveis conectados e autônomos, Smart Cities e serviços de compartilhamento, além do maior test drive de veículos elétricos do Brasil. Essas e outras novidades poderão ser vistas na 30ª edição que será realizada em São Paulo no mês de novembro.

Em constante transformação, a indústria automotiva está criando um novo conceito de mobilidade. Abordar essas e outras mudanças é tarefa de um evento referência como o Salão do Automóvel, que convida especialistas no assunto para a discussão, como os líderes da indústria automotiva, de empresas de tecnologia e Start-ups.

“Somos o maior evento e a maior referência do assunto no América Latina. As empresas estão observando as tendências da indústria automotiva e se preparando para se manterem competitivas e viáveis à medida que o futuro da mobilidade se desenrola”, afirma Leandro Lara, diretor do Salão do Automóvel.

O presidente e CEO do BMW Group Brasil, Helder Boavida, acredita em uma mobilidade cada vez mais conectada, compartilhada, autônoma e eletrificada. “Vamos mostrar nossa realidade nesta edição, ano que consolida uma grande ofensiva, com mais de 20 lançamentos no Brasil para as marcas BMW, MINI e BMW Motorrad”, destaca.

Maior test drive de veículos elétricos do Brasil – Com apoio da Revista Quatro Rodas, o Salão do Automóvel promoverá o maior e mais completo test drive de veículos elétricos do Brasil. Até o momento BMW, CAOA Chery, KIA, Mitsubishi e Renault já estão confirmadas e levarão seus modelos para os visitantes: BMW i3, BMW i8, Chery Arrizo 5, Kia Soul EV, Mitsubishi Outlander PHEV, Renault Twizy e Renault Zoe. Mais marcas devem completar este time nos próximos meses. A estimativa é ter mais de 10 modelos de carros disponíveis.