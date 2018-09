Salão de São Paulo terá carros dos sonhos

As principais montadoras do mundo escolheram o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo para apresentar suas novas super máquinas, sonho de consumo de todo aficionado por carros. Ferrari, Lamborghini, Maserati e Rolls-Royce trazem modelos inéditos e prometem surpreender as mais de 700 mil pessoas aguardadas para esta 30ª edição da mostra. Considerado um dos maiores eventos do mundo, o Salão acontece entre os dias 8 e 18 de novembro, no São Paulo Expo.

A Ferrari confirmou quatro super carros. Entre as principais novidades está a Ferrari 488 Pista, o V8 biturbo mais potente da marca que foi apresentado em 2018 no Salão de Genebra. Potência máxima de 720cv que atinge de 0 a 100 km/h em 2s85. O carro é derivado da linha 488 que revolucionou a motorização trocando os tradicionais motores aspirados para os tecnológicos biturbos.

Além da 488 Pista, a Ferrari também apresentará mais três modelos; a Portofino, veículo que será lançado no Brasil ainda este ano e é o sucessor da Ferrari Califórnia, o modelo mais vendido na história da fábrica. A terceira novidade é a GTC4 LussoT (motor V8 biturbo) lançado em 2016 para substituir a FF (que era motorização V12) e é a única Ferrari motor V8 biturbo que acomoda confortavelmente quatro passageiros.

O quarto modelo da Ferrari será o 488. Dividida em GTB e Spider ela substitui a 458 de motor aspirado (modelo de muito sucesso) com seu tecnológico motor V8 biturbo. Potência de 670cv, tanto a fechada e a conversível, elas alcançam 330 km/h (versão Spider 325 km/h) de velocidade final. Mesmo sendo um motor biturbo, o tradicional ronco Ferrari continua para deleite dos proprietários.

Maserati

Entre os carros da Maserati, o público poderá ver de perto quatro modelos, um deles é o Levante Trofeo, uma máquina equipada com motor V8 biturbo de 590cv numa versão mais potente e rápida da linha Levante. Faz de 0 a 100k/m em 3.9s. Este modelo será apresentado no Brasil no Salão de São Paulo ao lado de toda a gama dos carros italianos. O carro ganhou novos detalhes estéticos – em relação a Levante V6 biturbo – que são novos para-choques, design de rodas e detalhes em fibra de carbono.

Já o Quattroporte GTS é um dos sedans mais rápidos e luxuosos do mundo. O mais tradicional modelo da Maserati (60 anos no mercado) possui motor V8 Biturbo de 530cv e atinge 310 km/h e 0 a 100km/h 4.7s. Para tornar o modelo ainda mais exclusivo, foi feito uma parceria com Ermenegildo Zegna, onde alguns detalhes do carro recebem o mesmo acabamento do terno italiano.

O Ghibli S marca a volta do motor V6 biturbo da Maserati no sedan médio da montadora lançado em 2013. É o modelo de entrada da marca no Brasil. Conta com 430cv de potência e atinge 0 a 100k/h em 4.9. Este carro também pode ser “vestido” com Ermenegildo Zegna.

Com motor V8 aspirado e um clássico em esportividade e velocidade, o Granturismo Sport tem tração traseira com um motor de 454cv de potência e vai de 0 a 100km/h em 4.8s. Está em linha desde 2007 (como varias atualizações) e é um dos carros mais desejados na linha Maserati.

Lamborghini

A Lamborghini por sua vez traz toda a sua expertise em carros superesportivos e apresenta como principal novidade o Urus, primeiro SSUV – Super Sport Utilitary Vehicle – do mundo. Um SUV motor V8 biturbo de 650cv que vai de 0 a 100km/h em 3.6s. A dinâmica do carro pode ser aproveitada em até sete modos diferentes de condução. Desde chuva, areia até pista de corrida.

Derivado do modelo de corrida da Huracán, o Huracán Performante Spyder é carro conversível com composto forjado – material que substitui fibra de carbono – é um dos spyders mais rápidos do mundo. Seu motor V10 aspirado de 640cv atinge velocidade máxima de 325km/h e faz de 0 a 100km/h em apenas 3.1s.

Já o Lamborghini Aventador S é a versão esportiva do modelo Aventador. Com 40cv a mais de potência no motor V12 aspirado, somam-se 740cv com velocidade máxima de 350 km/h. Um dos diferenciais deste modelo é o eixo traseiro direcional que se adapta nas curvas. Tração integral e monocoque inteiro de carbono.

Rolls-Royce

A Rolls-Royce também apresentará novidades exclusivas nesta 30a edição. O Cullinan, primeiro SUV da tradicional marca inglesa promete (e cumpre) ser o SUV mais luxuoso do mundo. Lançado em 2018, o Brasil será um dos primeiros países a expor este modelo em um Salão Internacional. Para tanto luxo, muita potência: motor V12 biturbo, 6.7 com 571cv de potência. Mantém a tradição das portas traseiras com abertura invertida.

O clássico inglês, Phantom, chega à sua oitava geração e é considerado um dos sedans mais luxuosos do mundo. Sua motorização conta com um V12 biturbo, 6.7 com 571cv. Exclusividades e detalhes não faltam neste modelo. Destaque para os guardas-chuva que saem da porta, fechamento de portas automático, compartimento de garrafa e taças, entre outros. A customização é outro destaque. São infinitos modos de projetar o carro com o gosto de cada cliente.

Outro destaque da Rolls-Royce é o Dawn, lançado em 2015 e eleito o conversível mais luxuoso do planeta. Possui motor V12 biturbo de 6.6 e 571cv de potência. É a versão conversível do modelo Wraith (outro clássico inglês) e existem apenas dois carros no Brasil atualmente. Como exemplo do ápice do luxo, quando se abre a capota, por exemplo, revelam-se detalhes em madeira atrás dos bancos traseiros.