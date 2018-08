R.S. Track Day da Renault Sport se Interlagos é o maior do mundo

A pista de Interlagos recebeu 192 Sanderso R. S. (Foto: Divulgação)

O autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, recebeu segunda-feira 192 Sandero R.S. Foi o maior R.S. Track Day Speed Experience da Renault Sport no mundo. Na sétima etapa do evento, os proprietários de Sandero R.S. puderam acelerar na pista de Interlagos em uma prova de tempo e os convidados fizeram exercícios dinâmicos (aceleração e frenagem), além de darem voltas rápidas com os pilotos Ricardo Maurício e Bia Figueiredo para sentir ainda mais o potencial do esportivo.