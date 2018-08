Royalties: Lindeiros e Itaipu se reúnem na sexta

Santa Helena - Representantes do Conselho dos Municípios Lindeiros e da AMUSUH (Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e Alagados) se reúnem nesta sexta-feira (31) às 9h na sede da Itaipu, com representantes da Usina, para debater a queda no repasse de royalties que, mesmo após a mudança na legislação do repasse (que altera de 45 para 65% o valor repassado aos municípios, reduzindo parte do que era repassado ao Estado e a União), caiu cerca de 30% do que era esperado pelos municípios.

A presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros e prefeita de Mercedes, Cleci Loffi, encomendou um estudo sobre os números repassados ao Estado nos últimos meses para avaliar se realmente houve a mudança no repasse, que entrou em vigor no mês de julho. Os números devem ser apresentados durante o encontro na sexta-feira. “Todos os lindeiros foram avisados da reunião e devem comparecer para sanar as dúvidas em relação ao repasse, entender o que está acontecendo”, explica Cleci.

A Itaipu afirma que a mudança está em vigor, porém de forma parcial, valendo o aumento apenas para o percentual correspondente à produção de energia e não à variação do dólar. O acréscimo total deve acontecer somente em 2019. E que os valores menores se devem à crise hídrica que fez com que a produção de energia tivesse uma queda, que impactou diretamente nos valores repassados.