Rosinha quer MDB na chapa ao governo

Cascavel - Após o ex-senador Osmar Dias (PDT) descartar aliança com o MDB de Roberto Requião, o PT quer ter o polêmico senador como aliado. O convite foi feito público e pessoalmente pelo presidente do partido, Florisvaldo Fier, o Doutor Rosinha.

Na tarde de ontem, em visita à redação dos jornais O Paraná e Hoje News, Rosinha disse que a aliança, caso aconteça, seria apenas na majoritária e não teria coligação na proporcional para a escolha dos candidatos a deputado federal e estadual.

Apesar das críticas que o PT faz ao MDB, a quem acusa de ser um “partido golpista”, Rosinha não vê problemas em uma eventual aliança com a legenda no Paraná. “O PMDB é considerado um partido golpista, mas dentro do PMDB tem o Requião que não é golpista. O Requião foi contra o golpe, foi contra a Reforma Trabalhista, é contra a Reforma da Previdência e votou contra a Emenda Constitucional 95 que coloca uma camisa de força nos investimentos da saúde, educação e segurança pública”, diz.

O namoro do PT, no entanto, não deve virar casamento já que o MDB está disposto a homologar a candidatura de João Arruda, sobrinho de Requião, ao governo do Paraná. O candidato a vice na chapa de Rosinha virá do PCdoB. O nome mais cogitado até o momento é o da vereadora de Toledo, Marli Gonçalves Costa.

Defesa de Lula

Rosinha pretende percorrer o estado defendendo o que ele chama de legado de Lula. “Acho que esse tio de legado, esses programas me dão fôlego para a campanha eleitoral, para fazer a defesa de Lula e apresentar como proposta de governo algo diferente, porque já fizemos diferente”, disse Rosinha ao se referir a programas sociais como o Prouni e Bolsa Família, entre outros.

Ele afirma que o PT, assim como as demais legendas, têm problemas e que o Brasil vive um momento de descrédito na política, mas ressalta diante de tanta negação o PT ainda está em uma situação melhor. “O Brasil vive, depois do golpe [impeachment da presidente Dilma], uma grave crise econômica, social, institucional, moral e política. E na política há uma negação hoje dos partidos e dos políticos de um modo geral. Nessa negação os partidos têm dificuldade, mas o PT é que tem menos negação”, enfatiza.

Até mesmo a prisão de Lula é vista como injusta por Rosinha, mas estaria ajudando ao partido. “A prisão de Lula é injusta, tanto que há uma mobilização internacional [contra a prisão] e coloca o nome de Lula em evidência”, diz.