Romullo Ribas, da equipe Intersept, foi um dos destaques da terceira etapa do Campeonato Pato-Branquense de Kart, disputada domingo no Kartódromo Ayrton Senna. Ele liderou os treinos livres da Cadete, largou na pole position e garantiu a vitória da etapa, ganhando as duas baterias. Romullo está confirmado no Campeonato Paranaense de Kart, que será disputado de 6 a 8 de setembro, também em Pato Branco.