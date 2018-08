Rodovia da morte faz mais uma vítima

Morador de Ibema morreu no local do acidente, na BR-277 (Foto: Aílton Santos)

Ibema - Um grave acidente foi registrado por volta da 1h de ontem na BR-277 em Ibema. A colisão frontal envolveu um Logan, que ficou completamente destruído, e um ônibus.

Testemunhas relataram que o carro de passeio seguia no sentido Ibema/Cascavel e o coletivo no sentido contrário. Na hora da colisão havia muita neblina. O acidente aconteceu em uma reta da rodovia.

Ninguém soube precisar se um dos condutores teria forçado uma ultrapassagem nem quem teria invadido a pista contrária.

O motorista do Logan com placas de Ibema e que residia naquele Município foi identificado como Claudemir Batista de França. Ele tinha 40 anos e morreu na hora. Seu corpo ficou preso às ferragens, exigindo o uso do desencarcerador para a remoção. No ônibus ninguém ficou ferido.

O corpo da vítima foi trazido para a IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel e após a necropsia foi liberado à família.