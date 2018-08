Reunião técnica sobre desenvolvimento urbano

Laranjeiras do Sul - A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e o Serviço Social Autônomo Paranacidade promovem nesta quinta-feira (23), em Laranjeiras do Sul, reunião técnica regional para avaliação e acompanhamento das ações coordenadas pela secretaria.

O encontro contará com a participação de prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais de planejamento, projetos e obras, além de representantes de associações comerciais, entidades de classe, universidades e ONGs (Organizações Não Governamentais).

Na reunião, que começa às 14h no Cineteatro Iguassu, o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, fará uma apresentação dos principais programas de apoio aos municípios, das ferramentas disponíveis para ajudar os gestores no planejamento urbano, além de expor cursos técnicos que serão oferecidos para aprimorar projetos voltados ao desenvolvimento sustentável das cidades.

A reunião terá representantes de Candói, Cantagalo, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguacu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu e Virmond, que fazem parte da Associação dos Municípios Cantuquiriguaçu, da qual é presidente Berto Silva, prefeito de Laranjeiras do Sul.

Esse será o terceiro encontro de uma série que o governo vai promover com todas as associações de municípios do Paraná.