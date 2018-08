Reunião alinha plano de trabalho entre Itaipu e Lindeiros

Santa Helena - Ocorreu esta semana, em Santa Helena, o 3º Encontro de Alinhamento do Coletivo Educador da Bacia do Paraná 3 (BP3) com enfoque no convênio celebrado entre Itaipu Binacional e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. O evento reuniu gestores ambientais de 29 municípios da BP3, mais 25 municípios do oeste do Paraná, totalizando 54 municípios.

O Convênio Linha Ecológica: Educação Ambiental e Cultura é de R$ 5,3 milhões e contempla diversas ações dentro da proposta de gestão ambiental, conforme o coordenador do Convênio Linha Ecológica, Mauri Schneider. Com vigência de dois anos, o convênio foi assinado em junho deste ano e se estende até junho de 2020.

As ações estão previstas na área de Educação Ambiental e Cultura.

Durante o evento foi apresentado o plano de trabalho na educação ambiental que compreende Saúde Integrativa, Gestores de Educação Ambiental, visitas técnicas regionais, Coletivo Jovem, apoio na participação de eventos formativos, educação ambiental nas microbacias, educação ambiental na gestão de resíduos sólidos, produção de materiais educativos, segurança alimentar e nutricional, compra de um veículo do tipo Van, campanhas educativas e apoio a projetos socioambientais.

De acordo com o coordenador do Convênio Linha Ecológica, Mauri Schneider, o convênio é uma iniciativa que a Itaipu Binacional e está disponível, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, com o objetivo de potencializar a ações que ocorrem no desenvolvimento territorial.