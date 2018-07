Resumo das novelas do dia 31 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Viagem no tempo no primeiro capítulo

No primeiro capítulo da nova novela das 19h da rede Globo, “O tempo não para”, os personagens viajam 132 anos no tempo. A personagem Marocas vai ao suposto velório de Bento. Dom Sabino descobre a farsa de Bento e decide casar a primogênita com ele. Já no altar, Marocas contraria o pai, que resolve levar toda a família para fora do país. Marocas se desculpa com o pai. Dom Sabino se enfurece ao ver Bento como garçom no navio. O Albatroz bate em um grande iceberg e afunda. Passam-se 132 anos. Samuca descobre um bloco de gelo no mar do Guarujá e fica fascinado por Marocas. Tenente Mateus tenta afastar Samuca do bloco de gelo. Samuca salva Marocas e eles vão parar na Ilha Vermelha.

Malhação

Talíssia homenageia Vinícius na festa de sua formatura. Hugo provoca os dois com o tema casamento. Leandro se insinua para Bárbara, que repreende o menino. Guto se aproxima de Marli e Paulo observa. Gabriela questiona Rafael sobre a foto enviada por Márcio. Leandro pede ajuda a Kavaco para se aproximar de Bárbara. Getúlio tenta conseguir um buquê de flores para Brigitte. Márcio provoca Rafael ao deixar um copo de bebida perto do pai. Jade confessa a Pérola que está ficando com Érico. Leandro tenta conquistar Bárbara. Enzo beija Úrsula. Márcio induz Rafael a beber.

Orgulho e paixão

Jorge declara sua paixão por Amélia. Lídia sofre pela rejeição de Uirapuru pela sua gravidez. Jane aconselha Camilo a procurar seu próprio caminho, longe das influências de Julieta. Otávio tem uma crise de ciúmes de Luccino com Brandão. Brandão pede Mariana em casamento. Charlotte assume a autoria das explosões na fábrica, inocenta Elisabeta e impede o casamento de Darcy com Susana.

Segundo sol

Laureta visita Ícaro no estúdio de Beto. Roberval e Rochelle comemoram o sucesso do plano armado contra Edgar. Luzia revela sua identidade a Edgar e os dois conversam sobre Manuela. Narciso inventa um pedido de resgate para salvar a vida de Manuela. Clóvis passa mal, e a família pensa em localizar Gorete. Tomé pede Gorete em namoro. Karola desconfia que Beto esteja se encontrado com Luzia. Karola se desespera ao ver Luzia conversando com Valentim.

SBT

Amanhã é para sempre

Por isso, ele e a mãe tiveram que viver na pobreza. Artêmio diz que Bárbara Greco é sua aliada e afirma que ela assassinou Montserrat. Gonçalo entra em choque. Padre Bosco diz a Fernanda que Adriano exige que toda negociação sobre o paradeiro de Aurora seja feita com ela e para isso terá que ir até a cadeia.

As aventuras de Poliana

Sérgio comenta com Joana que acha que Mário possui razão sobre Otto e Sr. P. serem a mesma pessoa. João corre na escola vestido como aluno de Éric e Hugo, mas esbarra em Marcelo. O professor manda os alunos voltarem para a atividade e diz para João que ele pode comprometer Poliana ao entrar na escola sem permissão. Kessya fotografa João e pergunta para Poliana o que o menino estava fazendo na escola. Poliana desconversa.

RECORD

Jesus

Baltazar, Belchior e Gaspar seguem para o palácio. Simeão e Hanna dizem que Maria precisa ser forte. Baltazar flagra Barrabás roubando. Simeão fala para Caifás e Anás sobre o nascimento do Messias, mas não é levado a sério. Nicodemos fica intrigado. Baltazar livra Barrabás de ser apedrejado. Em Belém, Sula sente as dores do parto. José e Maria deixam Jerusalém. Baltazar, Melchior e Gaspar se encontram com Herodes. Os magos falam sobre a chegada de um novo rei.