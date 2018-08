Resumo das novelas do dia 31 de agosto de 2018

Poliana diz que Sr. Pendleton precisa fazer amizades

Em “As aventuras de Poliana” no SBT, Iuri e Sophia conversam sobre a banda da professora que ele havia descoberto. Os professores veem uma sombra perto da sala de música e saem correndo com a esperança de encontrar João. Poliana diz que Sr. Pendleton precisa fazer amizades para não ficar tão sozinho. Luigi instala a câmera escondida em casa. Mirela tenta convencer Vini a não desistir de conquistar Raquel. Nanci vai até a O11O após não conseguir falar com Waldisney.

REDE GLOBO

Malhação

Bárbara, mas ela admite ter outros planos. Hugo conta para todos o que Márcio descobriu sobre Maria Alice e Rei. Verena e Álvaro se beijam. Márcio provoca Alex e insinua que Maria Alice ainda gosta de Rei. Garoto e Tito decidem conversar com Rei e ele explica a confusão de sua música aos dois. Jade aceita o convite de Santiago para sair e deixa Érico enciumado.

Orgulho e paixão

Brandão é preso por Baltazar, mas nega ter cometido o crime. Rômulo encontra Cecília, que se desculpa por seu sumiço. Jorge, Amélia e Mariko voltam para o Vale. Lady Margareth se desespera ao saber que Darcy está ferido. Mariana e Brandão desconfiam de Xavier. Lady Margareth visita Darcy no hospital, e Elisabeta a acusa de ser a mandante do atentado.

O tempo não para

Sabino entrega a arma que pegou de Lalá para Barão e pede que ele impeça o irmão de se aproximar de Carmen. Barão demite Lalá. Amadeu descobre que Dom Sabino precisa matricular as gêmeas em uma escola. Agustina pede que Carmen seja sua madrinha de renovação de votos. Marocas discute com Dom Sabino. Monalisa discute com Marino e liga para Mariacarla. Dom Sabino pede para conversar com Marocas.

Segundo sol

Valentim cobra de Karola o dinheiro desviado, mas ela se esquiva. Remy e Karola se preparam para viajar para Paris. Beto é libertado. Laureta conta para Rosa que Karola deixou o país, e a jovem se preocupa com a mesada que recebia. Laureta comemora ter se livrado de Karola e Remy. As famílias de Beto e Luzia comemoram a liberdade dos dois. No aeroporto, Karola repensa sua viagem com Remy.

RECORD

Jesus

Helena pensa em Judas Tadeu e fica frustrada ao ouvir sua mãe falar sobre um pretendente. Joana impede que o marido aposte na corrida de bigas, mas Chuza pede para Hélio apostar por ele. Deborah conversa com Helena e fala que quer ver Caius. Jesus pede um momento aos seus seguidores. Antipas pede para Salomé mostrar sua dança, mas Herodíade impede. Simão Pedro encontra com Jesus e reclama da falta de peixe. O Messias avisa que todos o conhecerão como Pedro.