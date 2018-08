Resumo das novelas do dia 30 de agosto de 2018

Bento pensa em desafiar Samuca

Em “O tempo não para”, Bento pensa em desafiar Samuca. Teófilo se esconde de Coronela. Samuca e Marocas sonham um com o outro. Miss Celine e Elmo se beijam. Dom Sabino surpreende Elmo, e Miss Celine finge se espantar. Teófilo se esquece de Januza. Dom Sabino e Agustina recriminam as tatuagens de Elmo. Marocas e Samuca se beijam.

Malhação

Rei e Naldo cantam música machista, e Úrsula e Pérola os recriminam. Márcio decide abordar os jovens que estavam rindo de Maria Alice. Leandro convida Bárbara para sair. Verena lamenta por Álvaro não querer nada sério com ela. Pérola e Úrsula tentam arrancar de Maria Alice o motivo pelo qual ela fugiu do show. Maria Alice pede para ficar sozinha. Leandro beija Bárbara. Márcio descobre detalhes sobre a relação de Maria Alice e Rei.

Orgulho e paixão

Ludmila revela a Ema o sucesso de seus desenhos. Virgílio agride Brandão e rouba as roupas do Motoqueiro Vermelho. Olegário e Charlotte se beijam e disfarçam ao serem surpreendidos por Darcy. Josephine provoca Cecília, que acaba caindo em um poço. O falso Motoqueiro Vermelho aponta uma arma para Elisabeta, sob o olhar de Xavier.

Segundo sol

Remy consola Karola. Valentim visita os avós, que culpam Karola e Remy pela situação de sua família. Edgar, Karen, Severo, Zefa e Manu jantam juntos. Edgar ajuda Zefa com as tarefas domésticas. Rochelle ameaça deixar Roberval sozinho. Rosa diz a Laureta que pensa em contar para Valentim que Karola não é sua verdadeira mãe. Laureta tenta convencer Karola a deixar Salvador.

SBT

As aventuras de Poliana

Débora fica irritada ao ver que Poliana mudou a coreografia e decide expulsar ela da sala de aula. Ruth anuncia que Arlete é a mais nova participante do Comitê do Laço Azul. Verônica fica arrasada por não conseguir realizar o seu sonho. João faz uma música com mesmo nome da amiga, Poliana. A menina se emociona ao escutar. Enquanto isso, Sophia faz anotações de cifras na música escrita por João, deixada por ele na sala de música sem que ninguém visse.

RECORD

Jesus

Maria Madalena e sua comitiva chegam a Jerusalém. Susana e Shabaka vão até a hospedaria e são servidos por Nemestrino. Claudia recebe Maria Madalena no palácio. Petronius conversa com os outros soldados e fala mal dela. Claudia se espanta ao saber que Maria Madalena veio acompanhada de uma gladiadora. Petronius e os outros oficiais falam sobre Susana. Shabaka compra a hospedaria da cidade. Malco acompanha seu tio, o paralítico Ami, até a caverna dos leprosos e doentes. Judas Tadeu fala da visita ao palácio. Edissa os observa, assustada. Deborah se mostra sentida com a ausência de sua mãe. Antipas retorna à Tiberíades. Judas Iscariotes defende João Batista. Maria Madalena chega ao salão real e é vista por todos. Petronius fica surpreso.