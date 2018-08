Resumo das novelas do dia 29 de agosto de 2018

Lady Margareth encomendou a morte de Susana

Em “Orgulho e paixão”, Darcy conta para Julieta que enviou Vicente a Londres para conversar com Lorde Williamson. Elisabeta tenta mediar a briga de Ernesto e Ema. Camilo se despede de Jane e ruma para São Paulo. Mariana e Luccino partem em busca de Otávio. Elisabeta entrevista Cecília. Xavier conta a Susana que Lady Margareth encomendou sua morte.

Malhação

Jade se aproxima de Santiago depois do jogo, mas é interpelada por Érico. Márcio finge que é namorado de Michael e o livra das ameaças homofóbicas. Érico e Jade se beijam. Os amigos convencem Maria Alice a ir a uma festa sertaneja. Mel conversa com Paulo e chama Gabriela e Rafael para irem ao Le Kebek com eles. A dupla Rei e Naldo se apresenta na festa e Maria Alice se desespera.

O tempo não para

Amadeu avisa a Petra que Mariacarla será sua representante na Criotec. Dom Sabino não aceita que Marocas queira trabalhar. Helen leva Bento à pensão e Dom Sabino e Marocas se surpreendem. Bento diz que se casará com Marocas. Emílio descobre que os documentos de Dom Sabino estão inutilizados. Dom Sabino assina uma procuração para que Mariacarla o represente.

Segundo sol

Os fãs de Beto Falcão se revoltam ao saber, durante o show, que ele está vivo. Gorete se enfurece ao descobrir que Miguel é Beto Falcão. A casa de Naná e Dodô é cercada por protestos contra Beto. O juiz ordena a prisão de Beto. Gorete briga com Clóvis. Os advogados de acusação e defesa fazem as considerações finais no julgamento de Luzia. O júri chega com o veredito.

SBT

As aventuras de Poliana

Na comunidade acontece uma manifestação contra as regras impostas pelos criminosos da Bem-Te-Vi. Claudia vai até a casa de Filipa para falar com Verônica sobre suas filhas. Roger aparece e diz que Filipa deve ficar afastado de Yasmin. Roger entrega para Guilherme o celular que recuperou. Ruth não vê nada de susperito registrado pelas câmeras de segurança.

RECORD

Jesus

Arimatéia encontra com Lázaro, Marta e Maria de Betânia. Deborah se entristece ao notar o distanciamento de Caius. Simão Zelote fica de olho em Maria de Betânia. Em Nazaré, Jesus é conduzido com violência por alguns homens. Lázaro vende temperos para Almáquio. Barrabás e Simão Zelote conhecem Marta e Maria de Betânia. André, Natanael e Filipe tentam impedir que façam mal a Jesus. Efraim diz que Ele tem que morrer.