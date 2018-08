Resumo das novelas do dia 28 de agosto de 2018

Clóvis coloca sonífero na bebida de Beto

Nesta terça-feira na novela Segundo Sol, Laureta, Karola e Remy pensam em como impedir que Beto revele a verdade. Karola tenta convencer Clóvis a dopar Beto antes do julgamento de Luzia. Valentim conta para Beto sobre o dinheiro guardado por Karola. Gorete comanda a homenagem a Beto. Clóvis coloca sonífero na bebida de Beto. Rosa conta para Laureta e Remy sobre o dinheiro desviado por Karola.

Malhação

Maria Alice lembra de seu namoro com Rei. Jade se anima para ver Santiago jogando futebol e deixa Érico com ciúme. Todos chegam à casa de Penha em Barreirinhas e Maria Alice se incomoda. Maria Alice é abraçada por seus amigos e se emociona. Alex sai com eles para conhecer a cidade e Maria Alice fica em casa. Álvaro e Verena ficam juntos. Mel flagra Paulo e Marli se beijando. Rei procura Maria Alice.

Orgulho e paixão

Darcy e Elisabeta anunciam seu casamento aos amigos. Susana ameaça Lady Margareth, que permite que ela e Petúlia vivam em sua casa. Rômulo, Cecília, Fani e Edmundo se encontram com Josephine, para que ela se desculpe por seus erros. Mariana tenta persuadir Luccino a impedir que Otávio se mude. Lady Margareth convoca Xavier e trama contra Susana e Elisabeta.

O tempo não para

Samuca ajuda Marocas com a agente do Conselho Tutelar. Amadeu incentiva Dom Sabino a contratar Mariacarla como sua advogada. Agustina questiona Carmen sobre o paradeiro do marido. Dom Sabino enumera a Mariacarla todos os bens que foram perdidos. Carmen leva Agustina, embriagada, para casa. Elmo discute com Waleska e beija Miss Celine.

SBT

As aventuras de Poliana

Yasmin diz que não aguenta mais ser chamada de mentirosa e Claudia tenta explicar para a filha sobre consequências. Durval vê Guilherme e Raquel próximos demais. A garota finge que estava se engasgando. Afonso faz um jantar surpresa na casa de Luísa. Mário, Gael, Benício e Lorena conseguem entrar na casa de Sr. Pendleton para falar sobre Claudia. Roger vê Waldisney usando o celular de Guilherme que foi roubado.

RECORD

Jesus

Jesus enfrenta o Satanás. Abner cai no chão e começa a ter convulsões. A força do mal deixa o local. Jesus diz que Abner está livre. Mateus fica impressionado. Irritado, Pilatos diz que Petronius deverá se redimir na corrida de bigas. Antipas briga com Herodíade. Ela diz para a serva Bina que Antipas está de olho em Salomé.