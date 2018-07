Resumo das novelas do dia 26 de julho de 2018

Roberval descobre que Cacau tem um relacionamento com Edgar

Em “Segundo sol”, Ionan tenta convencer a mãe a perdoar Dodô e se incomoda com a visita de Nestor. Manuela destrata Ícaro. Severo declara guerra contra Roberval. Luzia pede que Ícaro entre na igreja com Cacau em seu casamento. Rochelle deixa a casa dos Athayde. Cacau pede que Agenor leve Nice a seu casamento. Rochelle revela a Roberval que Cacau tem um relacionamento com Edgar.

Malhação

Jade fala sobre Enzo e todos lembram que Úrsula dispensou o amor do rapaz. Marli conta a Paulo que se encontrará novamente com Beto e o chefe não gosta. Gabriela avisa a Flora que ela e Rafael farão um jantar para os filhos. Jade se nega a assumir seu envolvimento com Érico para a turma. Alex, Flora e Márcio não se entendem durante o jantar promovido por Rafael e Gabriela. Paulo provoca Beto. Márcio age contra o namoro do pai.

Orgulho e paixão

Jorge fica penalizado com Amélia. Aurélio reclama com Ema de seu pai estar morando com Jorge. Brandão formaliza seu namoro com Mariana. Fani fala com Cecília, Rômulo e Edmundo sobre o seu encontro com Nicoletta. Elisabeta e Julieta usam Olegário no plano contra Susana. Josephine manipula Fani contra Cecília. Aurélio se reconcilia com Jorge e leva o Barão para morar com ele na mansão de Julieta. Randolfo pede Lídia em casamento. Susana se irrita com uma notícia no jornal de Elisabeta.

Deus salve o rei

Selena conta a Agnes que rompeu com Tiago. Ulisses avisa aos pais que defenderá Montemor. Rodolfo decide se juntar à defesa de Montemor. Ulisses salva a vida de Tiago. Tiago conta a Ulisses que Selena o ama. A pedido de Augusto, Lucíola revela o que sabe sobre Catarina. Gregório se desespera com o estado de Diana.

SBT

Amanhã é para sempre

Bárbara revela que Santiago já sabe de tudo e está furioso e propõe que Aurora vá embora com ela. “Franco” tenta convencer Camilo de que a transferência dos bens de seu pai para o nome de Bárbara é o mais adequado e diz que confia na empresa que representa. Fernanda é questionada e concorda com a ideia de apoiar a decisão do pai.

As aventuras de Poliana

Marcelo diz para Débora que sonha em ser pai, mas Débora diz que ficar marcada devido a gravidez e envelhecer 10 anos em um não é seu objetivo. Otávio ofende e humilha Claudia quando estão a sós antes de mandar ela pegar a bolsa barata dela e sumir. Luisa descobre que a casa de carnes está fechada por luto. Afonso diz que quem morreu foi seu sentimento. Luisa avisa ele e Durval que seus estabelecimentos foram escolhidos para serem fornecedores da festa da empresa. Porém, Luísa toma cuidado para que Durval não o veja com Afonso.

RECORD

Jesus

Ela fala do encontro com o anjo Gabriel e diz estar grávida do Messias. Isabel se emociona e diz que sua gravidez também foi obra do Senhor. José trabalha sofrendo com as lembranças. Isabel conta sobre o dia que Zacarias ficou mudo por ter duvidado do anjo. Sula se casa com Zebedeu. Herodes manda prender o próprio médico no calabouço. José diz ao amigo Alfeu que deixará a cidade. Ele é surpreendido pela presença do anjo Gabriel.