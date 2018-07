Resumo das novelas do dia 25 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Elisabeta declara guerra contra Lady Margareth e Susana

Em “Orgulho e paixão”, Lídia desabafa com Randolfo. Brandão se incomoda com o comentário de Mariana sobre Uirapuru. Aurélio surpreende Ema e Ernesto. Darcy esconde de Julieta e Charlotte o motivo do fim de seu noivado. Elisabeta declara guerra contra Lady Margareth e Susana. Julieta procura Jane. Elisabeta enfrenta Susana.

Malhação

Kavaco e Amanda pedem ajuda a Rafael e Gabriela. Vinícius explica sua religião a Hugo. Paulo aconselha Marli sobre namoros por aplicativo de celular. Heitor pede que Garoto e Tito o ajudem a publicar um perfil em uma rede social. Marli encontra Beto, e Paulo se incomoda. Janete agradece a Amanda por ter salvado sua vida. Rafael e Gabriela se encontram na escola e Márcio se incomoda. Márcio provoca Alex.

Deus salve o rei

Selena ajuda Afonso. Glória e Osiel voltam juntos para Montemor. Agnes revela a Selena que ela ama Ulisses. Aires conta a Otávio que Afonso anuncia o cancelamento de seu casamento com Catarina. Selena confessa a Tiago que ama Ulisses. Otávio consente em abrigar Catarina. Romero avisa a Afonso que o exército de Lastrilha está se dirigindo a Montemor.

Segundo sol

Remy desconfia de Rosa. Gorete vai embora. Doralice cuida de Naná. Dodô se culpa pelo estado de Clóvis. Ícaro se emociona com o presente que recebe de Beto/Miguel. Severo expulsa Rochelle de sua casa. Roberval faz declarações para Cacau. Rochelle conta a Karen sobre o relacionamento entre Cacau e Edgar. Cacau desiste de ficar com Edgar.

SBT

Amanhã é para sempre

Padre Bosco tenta convencer Eduardo a desistir de seu casamento com Érika e o aconselha a revelar sua verdadeira identidade para Fernanda, pois certamente ela o perdoará. Eduardo não acredita no perdão de Fernanda e diz ao padre que vai levar adiante seu compromisso com Érika. Camilo diz a Steve e Lovely que sua madrasta já está organizando a festa de noivado. Steve, enciumado, diz a Lovely que Camilo não é apenas um parasita, mas, também um golpista.

RECORD

Jesus

Petronius leva Cassandra até a festa de Herodes. Asisa procura José e mostra o presente enviado para Maria. Satanás os observa. José se descontrola e arranca o vestido das mãos de Asisa. Arquelau se oferece para apresentar o palácio à Cassandra. Petronius impede a ação do rapaz. Ana diz para Joaquim que é preciso apoiar Maria.