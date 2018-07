Resumo das novelas do dia 24 de julho de 2018

Catarina foge

Nesta terça-feira, nas emoções da última semana de Deus Salve o rei, Amália e Afonso se reconciliam. Lucrécia sente enjoo ao olhar para Rodolfo. Afonso pressiona Catarina. Brice faz uma revelação a Agnes e Selena. Amália incentiva Diana a lutar por Gregório. Otávio e seus aliados iniciam o plano de atacar Alfambres. Afonso e Romero descobrem que Catarina fugiu. Catarina faz um pedido a Brice.

Malhação

Paulo conforta Marli, que sofre por amor. Amanda propõe um acordo para Janete. Getúlio aplica golpes nos clientes do Le Kebek. Janete, Amanda e Kavaco fazem as pazes. Gabriela recebe flores na escola, e Marcelo, Brigitte e Leonor provocam a professora. Jade, Úrsula, Maria Alice e Pérola conversam sobre seus trabalhos da feira do Sapiência. Amanda encontra Janete desmaiada.

Orgulho e paixão

O Barão revela a Jorge a conversa que ouviu entre Mariko e Amélia. Elisabeta desiste de reabrir seu jornal. Cecília pede para Fani procurar Nicoletta e Josephine contesta a nora. Lídia desabafa com Randolfo. Brandão se incomoda com o comentário de Mariana sobre Uirapuru. Aurélio surpreende Ema e Ernesto. Darcy esconde de Julieta e Charlotte o motivo do fim de seu noivado. Elisabeta declara guerra contra Lady Margareth e Susana. Julieta procura Jane. Elisabeta enfrenta Susana.

Segundo sol

Manuela sofre com a crise de abstinência. Agenor mente para Cacau e Nice. Rosa procura Valentim e enfrenta Karola. Beto desmascara Remy e obriga Dodô a contar sobre seu relacionamento com Gorete. Naná impede que Ionan dê voz de prisão a Remy. Karola leva Remy para a casa de Laureta. Beto revela a Clóvis que Badu é filho de Dodô.

SBT

Amanhã é para sempre

Bárbara aconselha Fernanda a conversar com Camilo e fazê-lo entender a decisão de seu pai, cedendo à fortuna. Fernanda, furiosa, acusa a madrasta de ser uma mulher perversa e abusar do amor de um velho, enquanto lhe trai com o marido de sua enteada. Fernanda deixa claro que assim que Liliana voltar para casa ela terá que desaparecer para sempre da vida dos Elizalde.

RECORD

Jesus

Em conversa com Petrônius, Tribuno diz que está sendo informado por Anás e Caifás. José trata Maria com carinho. Simeão fala sobre a vinda do Messias. Sombrio, Satanás observa a cidade de Jerusalém. O anjo Gabriel para em frente à casa de Maria e se depara com o Satanás. Maria desperta e vê uma luz entrando no quarto. Assustada, ela se encontra com Gabriel. O anjo avisa que Maria dará à luz a um menino que se chamará Jesus.