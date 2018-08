Resumo das novelas do dia 24 de agosto de 2018

Susana e Petúlia surpreendem Darcy e Elisabeta

Em “Orgulho e paixão”, Gaetano maldiz Ernesto, e Otávio o defende. Darcy e Elisabeta conversam sobre seu futuro casamento. Gaetano flagra Luccino com Otávio e expulsa o filho de casa. Edmundo e Fani descobrem que Josephine armou contra Tibúrcio e decidem deixar a mansão. Camilo confronta Julieta sobre seu segredo. Susana e Petúlia surpreendem Darcy e Elisabeta.

Malhação

Michael, Fabiana, Jade e Pérola admiram Santiago na escola. Alex tenta fazer com que Maria Alice se abra com ele, mas a menina acaba terminando o namoro. Maria Alice recebe uma mensagem misteriosa no celular. Kavaco aconselha Alex a investigar o segredo de Maria Alice. Verena fica decepcionada com Álvaro. Maria Alice lembra de Rei. Alex decide acompanhar Maria Alice em sua viagem.

O tempo não para

Helen descongela Bento e o leva para sua casa. Amadeu desiste de investir na Fundação Vita. Dom Sabino aceita conversar com Amadeu. Cesária reconhece seu colar no pescoço de Monalisa. Amadeu leva Dom Sabino para sua casa. Marciana pede para Lalá se afastar de sua filha. Samuca e Carmen se surpreendem com o encontro de Amadeu e Dom Sabino.

Segundo sol

Ionan confessa que não quer se afastar de Maura e do bebê. Rosa repreende Nice por acreditar em Agenor. Edgar descobre que Roberval pretende comprar o casarão ocupado pelos jovens. Rochelle revela a Karen que Edgar e Roberval são irmãos. Karen confronta Zefa e Severo. Roberval compra o casarão, e Acácio, Márcio, Renatinha e Ludi se mobilizam. Valentim anuncia para a família que vai ser pai. Galdino ameaça Belmiro, mas Beto e Ícaro salvam o homem. Laureta descobre o paradeiro de Luzia.

SBT

As aventuras de Poliana

Luca Tuber vira sua cadeira atraído pela voz de Mirela e finalmente é notada pelo youtuber ao vencer a ação do grêmio. Éric e Hugo tentam pegar Luigi fora da escola, mas como João havia escutado o plano dos dois, ajuda o amigo. Sr. Pendleton vai falar com Poliana na saída da escola para que ela vá com ele buscar o telescópio. Durval e Luísa descobrem que os presentes que receberam foi um planejamento de Afonso. Claudia consegue ser selecionada para entrar no comitê. Arlete e Verônica ficam de fora.

RECORD

Jesus

Sara sorri ao ver Pedro e Gabriela se tratando com carinho. Milagrosamente, Jesus toca nas mãos de um leproso e o cura. Judite observa a serva Livona cuidando de Caifás. Judas Iscariotes percebe que Helena está impedida de falar com Salomé. Sula e João convivem com a família de Maria e Mirian. Jesus e seus discípulos batizam algumas pessoas no Jordão. Quemuel o observa e é contaminado pelo Satanás. Ele procura João Batista e avisa que Jesus o traiu.