Resumo das novelas do dia 23 de agosto de 2018

Valentim anuncia a Beto que espera um filho com Rosa

Em “Segundo sol”, Beto afirma a Luzia que está pronto para revelar a verdade. Beto confronta Karola sobre suas chantagens a Luzia. Valentim anuncia a Beto que espera um filho com Rosa. Rosa se embriaga e procura Ícaro, que rejeita a moça. Doralice perdoa Ionan, mas o policial confronta a esposa por causa de Maura. Rosa revela a Nice que está grávida de Valentim. Maura e Rosa conversam sobre Ionan. Agenor pede perdão a Nice e promete ser um homem melhor.

Malhação

Flora e Tito têm sua primeira vez. Rafael pune Márcio por ter bebido. Talíssia estimula Dandara a se unir à turma. Rafael prepara o café da manhã para Gabriela e os filhos. Pérola comenta com Alex sobre o comportamento de Maria Alice. Penha anuncia a Rosália que Armando, seu marido, faleceu. Verena e Bárbara provocam Talíssia por causa de Vinícius. Maria Alice afirma a Rosália que não irá ao velório de Armando.

Orgulho e paixão

Elisabeta decide entrevistar Lídia para seu livro. Darcy explica a Charlotte que suspeita de que Lady Margareth esteja coagindo Williamson, e confidencia que enviou Vicente a Londres. Susana e Petúlia fogem da delegacia com as provas contra Kléber e Elisabeta em mãos. Cecília e Rômulo consultam Jonatas sobre a demora da moça em engravidar. Lídia se declara para Randolfo. Luccino e Otávio temem o jantar na casa de Nicoletta. Ema e Ernesto chegam para o jantar. Camilo procura Julieta.

O tempo não para

Marocas convence Agustina a deixar a casa de Eliseu. Helen passeia com Miss Celine, mas as duas acabam se perdendo. Miss Celine reencontra a família. Carmen se oferece para emprestar dinheiro a Dom Sabino, que se incomoda. Miss Celine é atacada por dois homens, e Elmo tenta protegê-la. Eliseu vê Teófilo trabalhando para o Barão. Petra se surpreende com o novo dono da Criotec.

SBT

As aventuras de Poliana

Otto diz para Roger dar um incentivo para Sérgio, que tem se dedicado demais para o sucesso da empresa. Roger então decide criar vários empecilhos para desmerecer Sérgio e evitar que ele receba o incentivo. Na reunião do Comitê Laço Azul, começam as apresentações das candidatas a entrarem no comitê. As associadas escolheram quem deve entrar ou não no comitê. Começam as audições feitas por Luca Tuber para escolher qual das alunas passará uma tarde com ele.

BAND

Asas do amor

Canan parabeniza Hasmet pela notícia e convida ele e Alper para jantar. Alper abre o cofre, mas não encontra o pen drive com a gravação da morte de Tekin. Irfan quer encontrar Hasmet no desmanche. Alper avisa Hakverdi sobre o encontro de Irfan e Hasmet. Engin conta a Hakverdi que sabia que ele sobreviveu ao acidente e que fugiria. Canan recebe Alper, Hasmet e Leyla para comemorar seu aniversário.

RECORD

Jesus

Joana diz que cuidará de Batista. Helena reclama da ordem de Pilatos. Caius luta com Barrabás. Pilatos diz que não voltará atrás. Simão Zelote se preocupa com o irmão. Arimatéia pede para Caius desistir da luta. Ferido, Barrabás recebe os cuidados de Adela. Jesus segue pregando na Galileia. Antipas descobre que Salomé foi até Batista por causa de Herodíade.