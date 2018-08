Resumo das novelas do dia 22 de agosto de 2018

A Criotec sofre um ataque armado por Betina e Emílio

Em “O tempo não para” Vanda avisa que Vera Lúcia tem uma ficha criminal. Coronela tenta convencer Agustina a morar na pensão. Paulina encontra um documento sobre Dom Sabino. Petra comenta com Amadeu sobre a proposta de venda da Criotec. Helen admira Bento. Lalá apresenta Teófilo para Barão. A Criotec sofre um ataque armado por Betina e Emílio.

Malhação

Márcio se insinua para outras meninas, e é rude com Pérola, que constata que o rapaz está alterado. Sofia volta a perseguir Garoto e o ameaça. Tito se desespera com o estado da casa de Heitor. Márcio se declara para Pérola e a pede em namoro. Amanda aconselha Maria Alice a enfrentar seus traumas do passado. Heitor surpreende os adolescentes ao chegar em casa.

Orgulho e paixão

Darcy admira a atitude de Elisabeta contra Lady Margareth, que promete se vingar dos dois. Mariana denuncia Xavier na delegacia, e o vilão registra sua queixa contra Brandão. Kléber, Olegário, Susana e Petúlia acabam detidos. Luccino confessa a Brandão que destruiu a motocicleta de Xavier. Julieta afirma que deseja se aproximar de Tenória. Tibúrcio oferece ajuda a Lady Margareth.

Segundo sol

Remy e Luzia se preparam para viajar quando Beto e Ícaro os interpelam. Beto e Ícaro afirmam a Luzia que ela ficará livre das chantagens de Remy. Laureta, Karola e Remy concluem que Beto encontrou Belmiro. Laureta exige que Remy procure Belmiro. A advogada Guerra explica que, para salvar Luzia, Beto deverá revelar a todos a sua verdadeira identidade.

SBT

As aventuras de Poliana

Sophie vê Iuri e pede aos seguranças que o tirem do local. Mirela vê um vídeo novo de Luca Tuber em que os seguidores dele elegem Brenda como a mais bonita. Poliana diz para Luísa que não queria que ver ela e Durval brigados para sempre. Nanci faz a primeira receita doce do livro que ganhou de Antônio. Ao provarem, percebem que o doce ficou salgado e ruim. Verônica dorme na casa de Arlete, no sofá.

RECORD

Jesus

Pilatos recebe Antipas. Herodíade fala que Helena incentivou Salomé a ir ao encontro de Batista. Joana chega com Iscariotes até as margens do rio Jordão e são surpreendidos ao saberem que João Batista sumiu. Com raiva por não poder sair de casa, Deborah começa a quebrar os objetos em sua casa. Barrabás defende Adela e enfrenta Caius. Helena pede perdão a Pilatos. Joana e Judas Iscariotes encontram João Batista caído e ensanguentado em uma caverna.