Resumo das novelas do dia 21 de julho de 2018

Jornal de Elisabeta e Venâncio é impedido de circular

Neste sábado em “Orgulho e paixão”, O jornal de Elisabeta e Venâncio é impedido de circular. Susana se vangloria para Petúlia. Ludmila entrega a Aurélio o endereço de seu bangalô. Josephine convida Uirapuru para ir ao casamento de Lídia. Darcy tenta consolar Elisabeta. Otávio se anima com a chegada de Luccino. Kléber é irônico com Darcy e Jorge. Lídia abandona Otávio ao ver Uirapuru na igreja. Darcy aceita a chantagem de Lady Margareth.

Deus salve o rei

Catarina sofre com as revelações de Augusto. Agnes promete a Selena que consultará o livro de Brice para fazer Afonso se lembrar do que aconteceu na noite em que supostamente dormiu com Catarina. Otávio tenta convencer Rodolfo a participar de uma emboscada contra Afonso. Lucrécia alerta Rodolfo sobre Otávio. Afonso se surpreende com a visita de Rodolfo. Glória procura Osiel. Carruagens partem de Montemor e são interceptadas pelo exército de Otávio.

Segundo sol

Rosa termina o namoro com Valentim após considerar a proposta de Laureta. Luzia se lamenta com Groa sobre a fuga de sua filha. Ícaro e Acácio procuram por Manuela. Narciso usa drogas com Manuela. Cacau se emociona ao ver Luzia/Ariella e Ícaro juntos. Maura elogia Ionan, que fica sem graça. Nice sofre com a ausência das filhas. Narciso discute com Manuela. Ícaro tenta descobrir o paradeiro de Rosa. Rosa vai ao restaurante de Cacau e humilha Agenor. Manuela pede para Acácio permitir que ela fique no casarão. Beto/Miguel questiona Karola sobre Remy. Cacau pede para adiar seu casamento com Roberval. Ionan conta para Beto/Miguel o que esconde. Rosa volta para a casa de Laureta, agora como sua sócia.