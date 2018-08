Resumo das novelas do dia 21 de agosto de 2018

Charlotte prende Lady Margareth na igreja

Em “Orgulho e paixão”, Charlotte prende Lady Margareth na igreja, e Ernesto, Ema e seus convidados rumam para a fazenda da vilã. Kléber rouba os documentos de Petúlia, que se desespera. Olegário se decepciona ao descobrir a armação de Susana. Ema comemora seu casamento com Elisabeta. Jorge e Ema se abraçam e selam sua amizade. Nicoletta convida Otávio para jantar com Luccino em sua casa. Susana, Olegário e Petúlia localizam Kléber.

Malhação

Flora e Tito reatam o namoro. Jade tenta provocar Érico ao se aproximar de Santiago, mas Fabiana interpela a menina. Verena beija Álvaro. Garoto pede socorro a Flora e Tito por causa de Sofia, e interrompe a intimidade do casal. Bárbara vê Leandro beijar uma menina. Maria Alice não consegue ter um momento íntimo com Alex. Todos se assustam com a perseguição de Sofia a Garoto.

O tempo não para

Agustina não aceita o pedido de Samuca a Marocas. Cesária e Menelau se emocionam ao encontrar a família. Coronela faz um acordo com Teófilo e se insinua para o “congelado”. Vera Lúcia foge da Samvita. Amadeu sugere a Petra que existe um traidor em sua equipe. Marino e Monalisa perdem a casa. Waleska vê Teófilo no quarto de Coronela. Samuca anuncia que quer comprar a Criotec.

Segundo sol

Karola se vitimiza para Valentim. Ícaro e Beto imploram para que Belmiro testemunhe a favor de Luzia, e Dalva incentiva o marido a aceitar. Rosa acredita que seu bebê seja de Ícaro. Karola e Laureta tentam convencer Rosa a dizer a Valentim que ele é o pai do bebê. Pressionada por Doralice e Selma, Maura decide se afastar de Ionan. Laureta invade o apartamento de Luzia.

SBT

As aventuras de Poliana

Sr. Pendleton se encontra com Benício, Gael, Lorena e Mário e compra um telescópio que eles vendem para ajudar a mãe. Glória aconselha Claudia a tentar entrar no Comitê do Laço Azul, pois algumas das associadas poderia ajudá-la a arrumar um emprego. Luísa e Durval voltam a discutir. Marcelo encontra o remédio de Débora para evitar ficar grávida. Débora mente e diz que o remédio é antigo. Dona Branca volta para casa.

RECORD

Jesus

Deborah escuta Tiago Justo falando sobre ela com Arimatéia. Salomé e Helena conversam sobre Herodíade. Gabriela diz que Pedro precisa descansar. Barrabás insiste para ficar conversando com Adela. Judite exige que Caifás se deite com Livona em sua cama. Petronius fica perturbado com um pesadelo. Barrabás surpreende a todos e enfrenta os sodados romanos. Herodíade é surpreendida durante a noite. Youssef avisa que o vinho acabou e Maria diz que não precisam se preocupar.