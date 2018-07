Resumo das novelas do dia 20 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Érico beija Jade

Em “Malhação”, durante uma brincadeira, Érico e Jade se beijam de olhos fechados e a menina implora para que Flora não revele sua identidade ao amigo. Érico acredita ter beijado Juju. Janete pede novamente o perdão de Kavaco e Amanda por ter expulsado a menina de casa. Hugo acerta com Iohanna sua apresentação com os amigos no hotel. Márcio cuida da alimentação de Pérola e os dois se reaproximam. Maria Alice surpreende Alex ao chegar para a festa junina do hotel.

Orgulho e paixão

Josephine pede que Cecília esconda sua ligação com Uirapuru. Darcy percebe o envolvimento de sua tia na prisão de Elisabeta. Susana parabeniza Petúlia. Jorge conversa com Elisabeta. Josephine critica Cecília para Fani e Edmundo. Mário/Mariana e Brandão vencem Xavier na corrida. Darcy procura Lady Margareth. Julieta fala com Elisabeta. Lady Margareth avisa que Darcy terá que se casar com Susana para que Elisabeta seja libertada da prisão.

Deus salve o rei

Otávio garante a Aires que não deixará Artena. Otávio pede a Naná e a Glória que deixem seu castelo. Tiago briga com Selena por causa de Ulisses. Brumela comunica a Afonso sua suspeita de que Naná leve informações de Montemor para Lastrilha. Diana promete a Amália que investigará sobre o filho de Catarina. Catarina confronta Augusto.

Segundo Sol

Todos no casarão estranham o sumiço de Rosa. Galdino conta para Laureta sobre a conversa que teve com Rosa. Rosa procura Januária. Laureta fala com Karola, que se desespera. Maura tenta convencer a irmã a denunciar Galdino. Dodô mente para Beto/Miguel. Laureta decide ajudar Karola e faz uma proposta para Rosa. Beto/Miguel estranha o comportamento de Karola. Valentim se encontra com Rosa.

SBT

Amanhã é para sempre

Flor diz à Fernanda que Franco é um cavalheiro e afirma que foi Gardênia quem o beijou. Fernanda critica o pai por ter deixado a maior parte de sua fortuna para Bárbara e pergunta o que será de Liliana. Gonçalo responde que Bárbara ficará responsável por ela. Fernanda diz ao pai que Bárbara é uma víbora e renuncia ao seu cargo na empresa.

As aventuras de Poliana

Roger elogia Claudia para Sr. Pendleton que não compreende nada. Vini e Jeferson convidam Guilherme para voltar ao grupo de samba e ele aceita. Vini leva pães para presentear Dona Branca e para ver se Mirela está bem. Mirela decide dançar para Vini com propósito do garoto saber se a coreografia ficou boa. Vini assiste a tudo de forma encantada e começa ver Mirela de outra maneira. Poliana e João chamam Luísa para apresentar uma surpresa para a tia: um gato.

RECORD

Lia

Jacó se lembra de quando foi ameaçado pelo próprio irmão no passado e tenta proteger os familiares. Jacó tem um embate com Deus e recebe o nome de Israel. Jacó conta que se passou pelo irmão gêmeo e enganou o próprio pai no passado. José reencontra Esaú e percebe que foi perdoado. Raquel estranha o comportamento do marido. Jacó trata Lia com carinho. O tempo passa e eles chegam em Canaã, nas terras do rei Hamor.