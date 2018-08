Resumo das novelas do dia 1º de Agosto de 2018

Susana jura vingança contra Lady Margareth

Nesta quarta-feira em “Orgulho e paixão”, Charlotte é levada pela polícia e Elisabeta parte para a delegacia. Kléber conclui que Charlotte está mentindo sobre a autoria do crime. Josephine manipula Fani. Ludmila conta que retornará à presidência da fábrica. Lídia aceita voltar para casa com Mariana. Lady Margareth humilha Susana, que jura vingança contra a inglesa.

Malhação

Érico beija Jade na frente dos amigos e a menina se incomoda. Úrsula confessa a Bárbara que está confusa com seus sentimentos por Enzo. Após beber, Rafael inventa uma desculpa para não encontrar Gabriela. Paulo se preocupa com Marli, que marca encontro com Guto. Pérola aconselha Márcio sobre sua relação com Rafael.

O tempo não para

Petra sugere que o caso dos congelados permaneça em sigilo. Marocas foge da casa de Marino, mas desmaia e é levada para o hospital em São Paulo. Betina se preocupa com o noivo. Samuca cuida de Marocas. Betina fica enciumada ao saber de Marocas. Petra, Waleska e Mateus especulam sobre a origem da família Sabino Machado diante das cápsulas criogênicas em que eles estão.

Segundo sol

Karola confronta Valentim sobre Luzia, e Beto pede que o filho disfarce. Juarez proíbe a família de se apegar a Manuela. Zefa organiza uma reunião para arrecadar o dinheiro do resgate de Manuela. Luzia teme que Valentim revele a Karola sua identidade secreta. Rosa aconselha Valentim a não se intrometer no assunto de Beto, Karola e Luzia. Remy pressiona Karola. Valentim procura Luzia.

SBT

Amanhã é para sempre

Comovido com as palavras de Fernanda, Adriano diz que vai ordenar que levem Aurora para a fazenda. Por ordem de Artêmio, Adriano é brutalmente agredido. Fernanda diz a “Franco” que vai denunciar Artêmio e Bárbara pelo assassinato de sua mãe. “Franco” oferece seu apoio a Fernanda e ela pergunta se vai assinar com Franco Santoro ou Eduardo Juarez. Ele se impacta com a pergunta.

As aventuras de Poliana

Mirela fica triste, mas ao ver que a avó não muda de ideia sai correndo de casa. Marcelo encontra João na rua ao seguir o cachorro Feijão. Waldisney conta para Roger que escutou que Sérgio quer processá-lo. Raquel passa a trabalhar na padaria como parte do castigo do pai. Mirela chega na padaria chorando e pedindo ajuda para Raquel. Em seguida, Mirela telefona para Nanci e pede ajuda. Poliana vai até a casa de Dona Branca pedir para que ela perdoe Mirela.

RECORD

Jesus

Sula e Zebedeu percebem que os soldados estão se aproximando. O anjo Gabriel impede que Jesus seja atacado e manda José e Maria fugirem com o bebê. Antipas parece não acreditar na ordem dada pelo pai de matar crianças inocentes. Os soldados invadem a casa de Sula. Um bebê é poupado por ser uma menina. Um dos soldados se arrepende do que fez. José e Maria seguem em direção ao Egito.