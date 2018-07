Resumo das novelas do dia 19 de julho de 2018

Karen enfrenta Edgar

Em “Segundo sol”, Luzia/Ariella vai ao estúdio atrás de Ícaro, quando Beto/Miguel chega. Galdino revela a Rosa o que Karola e Laureta fizeram com Luzia/Ariella. Luzia/Ariella se emociona ao ouvir a conversa que Beto/Miguel tem com Ícaro. Narciso tenta cuidar de Manuela. Roberval visita Severo na cadeia. Karen enfrenta Edgar. Manuela questiona Narciso sobre sua família. Galdino atenta contra a vida de Rosa.

Malhação

Paulo decide acompanhar Alex e Flora na viagem. Alex insiste para que Maria Alice os acompanhe, mas a menina afirma que precisa estudar. Rosália desconfia do comportamento de Maria Alice. Jade e Érico viajam juntos e tentam se aproximar um do outro. Rafael e Gabriela comemoram o fim de semana livre. Márcio provoca Flora e Alex. Hugo compartilha com Érico suas táticas de sedução e Iohanna aprova. Márcio e Alex brigam.

Orgulho e paixão

Otávio não consegue terminar seu noivado com Lídia. Darcy incentiva Ernesto a fugir. Susana ouve as instruções de Lady Margareth a Kléber e manda Petúlia seguir o delegado. Cecília conta para Mariana sobre Uirapuru. Brandão decide conversar com Luccino. Ernesto foge com Ema. Darcy cuida de Elisabeta. Olegário se assusta com Petúlia. Lady Margareth sofre com a ausência de Briana. Kléber prende Elisabeta.

Deus salve o rei

Afonso planeja uma forma de derrotar Otávio. Betânia desconfia de Naná. Glória e Lucrécia brigam por Rodolfo. Enoque chega ao castelo e é socorrido por Brumela e Romero. Afonso avisa a Gregório que precisa encontrar Augusto e Amália antes de Otávio. Diana insinua a Gregório que o filho que Catarina está esperando pode não ser de Afonso. Afonso reencontra Amália e Augusto.

SBT

Amanhã é para sempre

Fernanda pergunta a Priscila por que seu bebê vai se chamar Vladimir. Adriano diz a Bárbara que a Madre Superiora não permitiu que visse Aurora. Furiosa, ela exige que faça qualquer coisa para tirar Aurora do convento. Eduardo conta para Margarida que Artêmio é meio-irmão de Gonçalo e, caso esse segredo seja revelado, a vida de Liliana será colocada em risco. Bárbara proíbe “Franco” de se encontrar com Fernanda.

As aventuras de Poliana

Glória vai falar com Débora e diz que não acredita que ela seja a mulher que vai fazer Marcelo feliz. Glória diz para a mulher ser merecedora do esforço de Marcelo e provar que realmente ama o homem. Luísa, Claudia e Joana se deparam com Marcelo e Iuri em um restaurante e acabam sentando todos juntos. Roger fica surpreso ao saber que Sr. Pendleton é avô de Yasmin (o que não é verdade). Débora reclama com Marcelo sobre a mãe dele ter ido chamar a atenção dela.

RECORD

Lia

Laila trata Lia com carinho. Jacó e os seus partem rumo à Canaã. Durante o caminho, Jacó é avisado sobre a aproximação de Labão e seus homens. Raquel esconde a estatueta que roubou do pai. Levi e Simeão tratam Dinah com grosseria. Labão questiona Jacó e o surpreende ao falar que lhe roubaram um de seus ídolos. Raquel fica assustada. Jacó manda Labão vasculhar todo o acampamento. Raquel tenta esconder a estatueta. Lia se preocupa com a irmã. Labão questiona Raquel, que mente.