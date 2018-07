Resumo das novelas do dia 18 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Catarina é capturada em armadilha

Em “Deus salve o rei”, Afonso faz um pedido a Virgílio, que se nega a revelar o paradeiro de Amália. Otávio comunica a Rodolfo que ordenou o corte do fornecimento de água para Montemor. Lucrécia incentiva Rodolfo a fazer as pazes com Afonso. Afonso revela a Gregório e Diana seu plano contra Catarina. Afonso diz a Catarina que Delano foi preso por suspeita da explosão da mina. Afonso e Gregório conseguem capturar Catarina em uma armadilha.

Malhação

Hugo sugere que o motorista de seu pai leve Kavaco até Amanda. Paulo se anima com a nova vida de solteiro. Kavaco encontra Amanda e os dois se reconciliam. Hugo convida Amanda e Kavaco para passar um tempo em um hotel no caminho do Rio. Iohanna sugere que Hugo convide seus amigos da escola para o hotel. A turma comemora o convite de Hugo. Maria Alice hesita em acompanhar Alex ao hotel. Kavaco garante a Amanda que ela não precisará voltar para Recife.

Orgulho e paixão

Ema e Jane se preocupam com a segurança de Ernesto e Camilo. Susana e Petúlia ouvem a conversa entre Lady Margareth e o delegado Kléber. Cecília questiona Josephine sobre Uirapuru. Julieta pede para Darcy e Charlotte continuarem vivendo em sua mansão. O supervisor da fábrica provoca Ernesto, e Elisabeta tenta acalmar o amigo. Uma explosão ocorre dentro da fábrica e todos se agitam. Mário/Mariana se revela para Brandão.

Segundo sol

Cacau e Edgar se amam. Agenor escorraça Rosa, e Nice se desespera. Manuela tem uma crise e procura Narciso. Ícaro e Acácio ajudam Rosa. Doralice conta para Ionan sobre Rosa e ele sai apressado de casa. Valentim se desespera ao saber da humilhação sofrida pela namorada e vai atrás dela. Ícaro se preocupa com a irmã. Luzia flagra Manuela vendendo drogas.

SBT

Amanhã é para sempre

Priscila critica Vladimir pela aliança com Aníbal. Úrsula questiona o porquê de Fernanda enviar os pertences de Adriano para sua casa. Fernanda se recusa a dar explicações. Artêmio surpreende “Franco” lendo o diário de Ana Gregória e pergunta se já descobriu que ele é o filho bastardo da história.

As aventuras de Poliana

Glória diz para a mulher ser merecedora do esforço de Marcelo e provar que realmente ama o homem. Luísa, Claudia e Joana se deparam com Marcelo e Iuri em um restaurante e acabam sentando todos juntos. Roger fica surpreso ao saber que Sr. Pendleton é avô de Yasmin (o que não é verdade). Débora reclama com Marcelo sobre a mãe dele ter ido chamar a atenção dela.

Lia

Jacó briga com Raquel ao saber que ela está adorando falsos deuses. Lia e os filhos estranham o comportamento de Jacó. Ele coloca varas próximas ao rebanho de cabras. No dia seguinte, milagrosamente, filhotes das cabras de Jacó começam a nascer. Os anos se passam e Jacó então prospera. Decidido, ele avisa às esposas e filhos que partirão para Canaã.