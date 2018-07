Resumo das novelas do dia 17 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Laureta revela o segredo de Rosa

Em “Segundo sol”, Nestor comenta com Naná sobre seu encontro com Laureta. Beto/Miguel altera a música de Clóvis e Gorete. Rosa vai à casa de Selma e Maura. Valentim elogia Luzia/Ariella para Beto/Miguel e Karola se incomoda. Evandro e Rochelle descobrem o novo esconderijo de Severo e avisam a Roberval, que denuncia o pai. Maura volta para a delegacia. O policial Guedes leva o dinheiro apreendido de Severo para a delegacia. Edgar procura Cacau. Laureta revela o segredo de Rosa para Agenor e Nice.

Malhação

Brigitte dá aula para Getúlio, que flerta com a professora. Janete sente uma dormência em seu braço. Marli aprova o novo visual de Paulo. Leonor revela a Leandro que recebeu uma nova proposta de trabalho para deixar o Sapiência. Janete pede que Amanda vá para Recife sem se despedir de Kavaco. Rafael aceita arcar com a viagem de Márcio e Pérola. Amanda deixa a casa de Janete, e Kavaco se desespera.

Orgulho e paixão

Lady Margareth faz insinuações sobre Julieta, e Aurélio desconfia. Mário/Mariana conversa com Luccino. Petúlia conta para Susana que Olegário está trabalhando com Elisabeta. Os funcionários da fábrica entram em greve. Uirapuru vai à Mansão do Parque e Cecília se surpreende. Ofélia convida Agatha e Vicente para um jantar em sua casa. Susana arma com Petúlia contra Lady Margareth. Ernesto e Camilo avisam a Elisabeta sobre a greve na fábrica. Brandão foge de Mário/Mariana. Julieta dá um tapa em Susana.

Deus salve o rei

Afonso confidencia a Diana que está fingindo apoiar Catarina. Tiago lamenta que Selena não tenha lhe contado sobre sua demissão da guarda real. Aires descobre que Virgílio está ajudando Amália a encontrar Augusto e conta a Otávio. Glória não aceita dinheiro de Rodolfo para deixar o castelo. Augusto decide voltar a Montemor com Amália e Selena. Virgílio vai ao encontro de Amália e se surpreende ao ver Afonso.

SBT

Amanhã é para sempre

Eduardo conversa com ela e explica que precisou “matar” Eduardo Juarez para cumprir a última vontade de sua mãe e diz que se contar a verdade para Fernanda colocará em risco a vida de todos e, em especial, a de Liliana. Eduardo afirma que assim que Liliana estiver à salvo, desaparecerá para sempre. Rebeca diz a Adriano que em breve Gonçalo a transformará em sua única herdeira e pede que se afaste de Fernanda para conquistar a amizade de Santiago e tirar Aurora do convento.

As aventuras de Poliana

Mirela e Raquel fazem as pazes novamente. Iuri insiste em criar situações para falar com Sophie, que foge de todas situações onde fica a sós com o professor de teatro. Guilherme é atropelado por um carro na frente da padaria Ora Pães, Pães. Ruth flagra João em sua sala e tenta pegar o garoto, que foge. Ruth e Lindomar correm atrás do menino na escola, mas não conseguem alcançá-lo. Guilherme é levado de ambulância. Jeferson e Raquel acompanham o garoto no hospital. Vini tenta acalmar Mirela.

RECORD

Lia

Elas dão a notícia juntas para Jacó, que fica radiante. Os meses passam e Raquel entra em trabalho de parto. Jacó aguarda ansioso. Zilpa, Lia e Bila ajudam no parto. Nasce o pequeno José. Jacó fica encantado. Lia começa a sentir as dores do parto. Jacó não sai do lado de Raquel. Lia dá luz à Dinah. Jacó diz que Raquel está sem leite e Lia se oferece para amamentar o sobrinho.Enquanto contava a história de seu passado, Lia passa mal e Dinah se desespera.