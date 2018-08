Resumo das novelas do dia 15 de agosto de 2018

Dom Sabino machuca um professor da academia

Em “O tempo não para”, Dom Sabino machuca um professor da academia da Samvita e é levado por seguranças. Elmo ajuda Dom Sabino, que repreende a filha ao vê-la com roupas novas. Helen fica indignada com o jeito como Petra trata Menelau. Betina pede que Mariacarla a represente contra a Samvita. Emílio consegue ser o advogado pessoal de Samuca. Nico adoece com catapora.

Malhação

Alex ajuda Flora a arrumar a bagunça causada pelo fogo. Pérola acorda na casa de Márcio e se sente acolhida por Rafael. Álvaro se interessa pela ONG Percurso. Gabriela insiste em marcar uma consulta médica para Flora. Paulo convida Marli para a apresentação de dança de Mel. Leandro convida Garoto para uma aula de dança. Rosália avisa a Maria Alice que seu tio, Armando, está mal de saúde.

Orgulho e paixão

Elisabeta e Charlotte entrevistam Jane para o livro de Elisabeta. Ema promete encontrar uma peruca para Mariana. Olegário encontra as fotos de Kléber com os explosivos. Fani se desculpa com Ernesto. Petúlia avisa a Susana que as provas contra Kléber sumiram. Brandão desconfia de que Luccino está escondendo Mariana. Lady Margareth envenena o cavalo de Elisabeta.

Segundo Sol

Viana avisa Juarez a tempo e ele consegue fugir com a família. Rochelle se insinua para Roberval e ameaça contar para Karen que ele é irmão de Edgar. Beto pede o divórcio a Karola. Luzia deixa o hospital e dispensa Beto, para a surpresa de Ícaro. Remy surpreende Luzia em seu apartamento e afirma que eles ficarão juntos. Beto decide ir atrás de Luzia e se espanta ao ver Remy.

As aventuras de Poliana

Débora mente para Marcelo sobre tentar engravidar, mas continua tomar remédio para evitar a gestação. Lorena telefona para Luísa e diz que Poliana não está bem. Ao chegar na casa de Durval descobre que é um plano de Poliana e Lorena para jantarem com em família. Mirela e Guilherme estão arrumados para gravar o filme com direção de Luigi.

BAND

Asas do amor

Eylül liga para Leyla, pedindo ajuda. Ayla conta a Gulsum que Ruzgar foi sequestrado por culpa de Onur. Leyla liga para Alper e o avisa que Eylül está na delegacia. Hasmet conta para Canan que a Leyla é a noiva dele. Alper chega até a delegacia e tem conhecimento da briga entre Burak e Doruk.

RECORD

Jesus

Judite trata Livona com autoridade. Jesus segue em direção a Nazaré com André e Filipe. Caius paga pelos serviços de Adela. Salomé pede para Deborah solicitar a ajuda de Caius para irem até Batista. Diana conversa com Almáquio sobre Adela. Petronius se abre com Pilatos. Jesus diz que sua família lhe espera em Nazaré. Em Cafarnaum, Pedro questiona a presença do centurião Cornélius em sua casa.