Resumo das novelas do dia 14 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Amália e Selena descobrem o paradeiro de Augusto

Em “Deus salve o rei”, Afonso manda Romero preparar o exército para expulsar Otávio de Artena. Gregório contém sua emoção ao ouvir de Amália que ela ama Afonso. Otávio pede a Aires que fique atento a Virgílio. Amália aconselha Diana a lutar por Gregório. Aires segue Virgílio e observa Enoque contando ao marquês, Amália e Selena o paradeiro de Augusto. Augusto se esconde ao ver Delano. Amália e Selena encontram Augusto.

Orgulho e paixão

Charlotte não consegue convencer Julieta a dar uma nova chance a Olegário. Mariana se desespera quando Felisberto e Ofélia decidem falar com Mário na companhia da filha. Brandão se surpreende com a notícia do suposto noivado de Mário e Mariana. Lady Margareth demite Petúlia. Camilo e Jane se casam novamente. Cecília e Fani procuram as cartas trocadas entre Fani e Edmundo no passado. Josephine seduz Uirapuru. Brandão confronta Mário/Mariana.

Segundo sol

Karola conta para Laureta que foi procurada pelo irmão de Manuela. Ícaro deixa a casa de Laureta e Beto/Miguel o ajuda. Severo toma uma decisão sobre Rochelle e toda a família se surpreende. Beto/Miguel desmente Karola para Ícaro e tira satisfações com a mulher. Beto/Miguel incentiva Valentim a ajudar Rosa a se livrar da dívida com Laureta e Karola se enfurece. Ícaro conta para Cacau que Beto/Miguel o está ajudando. Rosa enfrenta Laureta e deixa o bordel. Edgar pede Cacau em namoro.