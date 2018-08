Resumo das novelas do dia 14 de agosto de 2018

Beto quer se separar de Karola para ficar com Luzia

Galdino vai ao hospital e confirma para Laureta e Karola que Luzia está internada. Beto avisa a Valentim que vai se separar de Karola para ficar com Luzia. Narciso é ameaçado pelos pais, que o expulsam de casa. Karola garante a Luzia que, se ela não se afastar de Beto, a denunciará para a polícia.

Foto: 11 Variedades novelas

Malhação

Márcio se queixa de Rafael ter viajado com Gabriela. Jade se irrita por Érico não lhe dar atenção. Pérola vai ao encontro de Márcio. Garoto convida Érico, Leandro, Hugo e as meninas para irem à sua casa. Tito esbarra em uma vela e ateia fogo ao sofá da casa de Flora.

Orgulho e paixão

Ludmila fica chateada ao perceber que Ema foi para o Vale do Café. Ofélia e Felisberto estranham Mariana não ter dormido em casa. Brandão chega procurando pela noiva e todos se preocupam. Camilo pergunta a Julieta se foi ela quem depredou o túmulo de seu pai. Luccino e Otávio mentem para Brandão dizendo que Mariana viajou. Susana ameaça Kléber.

O tempo não para

Barão manda Florêncio vigiar Dom Sabino. Samuca beija Marocas, que o estapeia. Emílio entrega a Vanda a documentação sobre os “congelados”. Menelau desperta e se surpreende ao saber do fim da escravidão. Eliseu conta a Dom Sabino a verdade sobre Barão. Carmen leva Marocas à loja de Zelda, que alerta Pedro Parede.

SBT

Que pobres tão ricos

Na noite de núpcias, Minerva se decepciona com Alex e Isabel aconselha a filha a fingir que está feliz, caso contrário, voltarão a ser pobres. Após o casamento, Miguel chega em casa arrasado e é consolado por Lupita. Cada um no seu quarto, Miguel e Lupita pensam nos momentos que passam juntos.

As aventuras de Poliana

Na escola, Mirela faz questão de falar com Luca, mas Gabi interrompe a garota para levar o garoto para fazer um tour pelo colégio. Éric e Hugo ficam com a calça rasgada após sentarem em cadeiras com cola (armadilha de João). Luísa fica abalada com a provocação de Débora em dizer que ela e Marcelo decidiram querer ter um filho.

BAND

Asas do amor

Alper diz que foi injusto com Berna. Kaan vai visitar Ezgi. Engin vê os dois juntos, fica enciumado e ameaça Kaan. Hasmet convida Canan para jantar e diz que tem algo a contar. Alper vai ao hospital visitar Berna. Leyla também vai ao hospital e quase é vista por Alper.