Resumo das novelas do dia 13 de julho de 2018

Aurélio se declara para Julieta

Em “Orgulho e paixão” Charlotte tenta defender Olegário para Julieta. Ernesto compra um anel de noivado para Ema. Kleber dá dinheiro para o supervisor de Ernesto. Susana se submete às vontades de Lady Margareth. Julieta manda Olegário embora de sua casa. Aurélio se declara para Julieta. Ernesto pede Ema em casamento. Susana revela que o casamento de Camilo e Jane foi uma farsa.

Malhação

Alex e Flora veem Gabriela chorando, e decidem ter uma reunião em família quando descobrem que Paulo se afastou do Le Kebek. Gabriela e Paulo se surpreendem com a atitude de Alex e Flora. Amanda se preocupa com o sumiço de Kavaco. Márcio convida Pérola para viajar com ele. Kavaco convida Amanda para morar com ele e a avó no Rio de Janeiro.

Deus salve o rei

Rodolfo escuta Lucrécia dizer a Heráclito que ama o ex-marido. Virgílio diz a Selena que Enoque aceitou conversar com eles. Aires observa Virgílio com Selena. Rodolfo avisa a Glória que ficará com Lucrécia. Aires pede mais dinheiro a Rodolfo, que não percebe que está sendo explorado por Otávio. Naná fica apavorada ao ver Glória e constatar que o efeito do fruto mágico terminou. Gregório vai à casa de Amália e confessa seu amor pela feirante. Romero revela a Afonso que Otávio invadiu Artena.

Segundo sol

Maura é expulsa de casa. Karola mente para Ícaro sobre Luzia. Beto/Miguel vê Ícaro sair de sua casa e questiona Karola. Gorete e outros fãs de Beto Falcão fazem uma vigília na porta da casa de Dodô. Zefa pede para Edgar conversar com Manuela. Severo entrega a Rochelle a chave e a senha de seu esconderijo. Cacau se surpreende com Roberval. Ionan enfrenta Doralice. Selma acolhe Maura.

SBT

Amanhã é para sempre

Aurora diz a Fernanda que Bárbara a visitou várias vezes, disse que contou a Santiago que jamais o enganou e propôs que fosse embora com ela. Fernanda se emociona com a notícia de que será tia, mas afirma que Bárbara não disse nada a Santiago. Fernanda fica chocada quando Aurora conta que Camilo a drogou para abusar dele e que Bárbara o flagrou. Eduardo, emocionado, pede a Liliana que não vá embora sem se despedir dele.

As aventuras de Poliana

Começa o primeiro debate do grêmio estudantil com mediação da diretora Ruth. Jeferson procura um substituto para Guilherme. O debate é acalorado. Filipa chega suja. Ruth encerra o debate e inicia a votação dos alunos. Roger fala com Otto e diz que graças a ele conseguiram finalizar mais um negócio. Otto diz para Roger que o mérito é de toda a equipe e que recebeu de Sr. Pendleton avaliação a respeito da forma que ele lida com os funcionários.

RECORD

Lia

Jacó tem um embate com Deus e recebe o nome de Israel. Jacó conta que se passou pelo irmão gêmeo e enganou o próprio pai no passado. José reencontra Esaú e percebe que foi perdoado. Raquel estranha o comportamento do marido. Jacó trata Lia com carinho. O tempo passa e eles chegam em Canaã, nas terras do rei Hamor.