Resumo das novelas do dia 12 de julho de 2018

Bracelete de Catarina é encontrado na casa de alquimista

Em “Deus salve o rei”, Eva permite que Tiago leve o bracelete para descobrir o assassino. Catarina manda Delano procurar Augusto nas companhias de teatro de Cália. Agnes decide procurar o casal que adotou a filha de Brice e pede a Levi para acompanhá-la. Agnes consegue visualizar que o casal entregou a filha de Brice para um homem, mas não consegue identificá-lo. Afonso avisa a Catarina que seu bracelete foi encontrado na casa do alquimista assassinado.

Malhação

Hugo é ignorado pelos amigos. Amanda tem uma crise de riso quando vai falar com Kavaco. Alex e Flora se preocupam com o clima ruim em família. Vinícius estranha a animação de Márcio para sair com Rafael. Érico se preocupa com a proximidade de Getúlio e Brigitte. Alex e Flora tentam animar Paulo e Gabriela. Amanda anuncia a Kavaco que voltará para Pernambuco.

Orgulho e paixão

Josephine mente para Edmundo. Uirapuru descobre a identidade do Motoqueiro Vermelho. Julieta foge de Aurélio. Todos comemoram a primeira edição do jornal de Elisabeta e Venâncio. Camilo lê a matéria sobre Julieta e decide se reconciliar com a mãe. Brandão conta a Mário/Mariana que Uirapuru voltou para o Vale do Café. Olegário revela o segredo de Susana para Julieta.

Segundo sol

Laureta pune Rosa depois de comentar que esteve com Karola, e Ícaro se irrita. Rochelle descobre onde Severo esconde seu dinheiro e chantageia o avô. Beto/Miguel gosta da letra composta por Luzia/Ariella para sua música e deseja conhecer a DJ. Nestor cuida de Dodô. Gorete diz a Clóvis que fez um novo contato sobrenatural com Beto Falcão. Ionan discute com Doralice por causa de Maura. Viana revela a Agenor que Maura namora Selma.

SBT

Amanhã é para sempre

Bárbara se faz de boazinha, diz que está arrependida de tê-la expulsado da fazenda pois descobriu que Camilo a drogou para violentá-la. Aurora pede um tempo para pensar na proposta. “Franco” tenta convencer Camilo que é conveniente a transferência dos bens de seu pai para o nome de Bárbara e diz que a empresa que representa a conhece e confia nela. Camilo pergunta a opinião de Fernanda e ela concorda que devem apoia a decisão do pai.

As aventuras de Poliana

Raquel se encontra com Guilherme e sugere que ele se encontre com Mirela para pedir desculpa e explicar o que aconteceu. Guilherme tira uma foto de Raquel para o trabalho de Marcelo. Os dois quase se beijam, mas Raquel desconversa. Claudia e Durval dão “like” no aplicativo de namoro que os dois estão. Claudia se arrepende, mas não consegue mudar. Glória se engasga durante o jantar.

RECORD

Lia

Raquel esconde a estatueta que roubou do pai. Levi e Simeão tratam Dinah com grosseria. Labão questiona Jacó e o surpreende ao falar que lhe roubaram um de seus ídolos. Raquel fica assustada. Jacó manda Labão vasculhar todo o acampamento. Raquel tenta esconder a estatueta. Lia se preocupa com a irmã. Labão questiona Raquel, que mente.