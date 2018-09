Resumo das novelas do dia 11 de setembro de 2018

Marocas acusa Betina de ter tentado envenená-la

Em “O tempo não para”, Marocas acusa Betina de ter tentado envenená-la. Eliseu diz a Paulina que Dom Sabino não perdoará Samuca. Carmen avisa a Betina que ela está sendo destituída da Samvita e que Emílio não poderá representá-la na empresa. Natália informa a Marocas que ela terá uma equipe para ajudá-la na formulação dos produtos. Dom Sabino sente orgulho de Miss Celine.

Malhação

Talíssia se sente ofendida pelo discurso da menina. Talíssia orienta Dandara a ter mais calma para poder ser ouvida pelas pessoas. Hugo anuncia o lançamento de sua candidatura no Le Kebek. Verena e Álvaro conversam sobre seu relacionamento. Érico e Jade discutem sobre a presidência do grêmio. Fabiana tem uma surpresa ao abrir seu armário pessoal na escola.

Orgulho e paixão

Darcy e Elisabeta aceitam abrigar Lady Margareth em sua casa por uma noite até que os enfermeiros cheguem para levá-la a clínica. Nicoletta se desespera ao saber da morte de Gaetano. Otávio apoia Luccino, e Ema conforta Ernesto. Lady Margareth ameaça Elisabeta, mas Darcy a impede de agir. Fani se reconcilia com Nicoletta. Dolores anuncia a Darcy e Elisabeta que Lady Margareth desapareceu.

Segundo sol

Karola convence Valentim a ajudá-la a se reaproximar de Beto. Edgar resgata Manu da casa de Cacau. Ícaro se embriaga e procura Rosa, mas é Laureta quem cuida do rapaz. Roberval diz a Cacau que acredita na inocência de Luzia e pede permissão para ajudar sua irmã. Edgar, Karen, Zefa, Rochelle e Acácio cuidam de Manu. Nice repreende Agenor por tentar furtar dinheiro do caixa do restaurante de Cacau. Dodô pede para conversar com Naná.

SBT

Que pobres tão ricos

Diego começa a ter aulas de arte com Leonardo e não consegue esconder que está apaixonado. Alex diz para a polícia que Bambi e Miguel são cúmplices, mas os agentes querem provas. Saúl diz a Miguel que sua situação está muito complicada porque também está sendo acusado de ser cúmplice do Bambi.

As aventuras de Poliana

Poliana derruba a bolsa de Débora e ao pegar é acusada pela professora de mexer em suas coisas. Em seguida, ao falar com Marcelo, Poliana diz que viu remédios na bolsa de Débora. Mirela e Raquel discutem por Guilherme. Roger pede desculpa para Claudia de maneira forçada e a chama para jantar em sua casa para quem sabe Filipa e Yasmin fazerem as pazes. Sr. Pendleton presenteia Poliana com uma marionete dela.

RECORD

Jesus

Petronius pensa em Maria Madalena. Longinus chega e avisa que tem algo a dizer sobre Helena. Batista encara Herodíade, que o ameaça. Claudia estranha o comportamento de Maria Madalena. Ela vê Helena e a questiona. Pilatos descobre que a filha está se envolvendo com um cego judeu. Jesus encontra com Judas Tadeu. Pilatos manda matar o rapaz.