Resumo das novelas do dia 11 de julho de 2018

Clóvis teme que Gorete descubra que Beto Falcão está vivo

Em “Segundo sol”, Manuela confirma com Zefa a história de Luzia. Ícaro reclama das cobranças de Laureta. Clóvis teme que Gorete descubra que Beto Falcão está vivo. Gorete afirma à família Falcão que fez um contato sobrenatural com o cantor. Rosa ouve uma conversa de Laureta com Karola sobre Luzia. Nice não aceita que Maura pense em ter um filho com Selma. Viana ataca Maura em sua sala, e Ionan agride o delegado. Rosa conta para Ícaro sobre a conversa que ouviu entre Laureta e Karola.

Malhação

Pérola doa o dinheiro que ganhou da mãe. Amanda não consegue tocar e o suposto produtor vai embora. Paulo manipula Gabriela. Todos tentam consolar Amanda. Tito fala animado com Pérola e Maria Alice sobre a alta doação que a ONG recebeu. Kavaco tenta animar Amanda. Gabriela e Paulo não se entendem. Vinícius tenta consolar Rafael. Maria Alice elogia a atitude Alex.

Orgulho e paixão

Ema leva o namorado para jantar na casa de Jorge. Mário/Mariana sai escondido da casa de Brandão. Uirapuru encontra Josephine. Julieta tira satisfações com Darcy sobre o andamento da construção da ferrovia. Amélia se incomoda com a presença de Ernesto em sua casa. Lady Margareth manipula Olegário. Uirapuru vê Brandão e Josephine se beijando.

Deus salve o rei

Afonso pede a Olegário que descubra quem é responsável pela venda de pólvora. Larissa sugere que Augusto vá com o grupo de teatro para outra aldeia. Ulisses avisa aos pais que está namorando Teodora. Gregório. Constância afirma a Amália que Gregório se interessa pela filha. Otávio parte com seu exército para invadir Artena. Lucrécia entra no castelo de Lastrilha à procura de Glória. Amália pergunta a Catarina se foi ela quem provocou a explosão da mina.

SBT

Amanhã é para sempre

O homem enviado por Adriano faz Aurora acreditar que é professor de Santiago, que leva uma carta para ela. Bárbara aconselha Fernanda a conversar com Camilo para fazê-lo entender a decisão de seu pai de lhe ceder sua fortuna. Fernanda, furiosa, acusa a madrasta de ser uma mulher perversa que abusa do amor que lhe dedica um ancião enquanto lhe é infiel com o marido de sua enteada. Fernanda deixa claro que assim que Liliana voltar para casa ela terá que desaparecer para sempre da vida dos Elizalde.

As aventuras de Poliana

Na escola as crianças pensam que o fantasma é de um garoto que desapareceu no passado e se chama “Vitinho”. Poliana descobre o esconderijo de João na escola onde o menino está morando. Filipa vai até a casa que Yasmin diz ser dela (de Sr. Pendleton) e descobre que ela não mora lá. Yasmin inventa que aquela é a casa de seu avô e que ele não gosta de visitas. Débora tenta desmotivar Kessya na escola e Jeferson motiva a menina a não desanimar por nada.

RECORD

Lia

Lia diz que seu pai foi desleal. Jacó briga com Raquel ao saber que ela está adorando falsos deuses. Lia e os filhos estranham o comportamento de Jacó. Ele coloca varas próximas ao rebanho de cabras. No dia seguinte, milagrosamente, filhotes das cabras de Jacó começam a nascer. Os anos se passam e Jacó então prospera. Decidido, ele avisa às esposas e filhos que partirão para Canaã.