Resumo das novelas do dia 10 de agosto de 2018

Dom Sabino quer reaver suas terras

Em “O tempo não para”, Carmen explica como Samuca deve agir com Dom Sabino e Marocas. Dom Sabino comenta com Marocas que pretende reaver suas terras. Mariacarla exige sociedade na empresa de Emílio. Betina decide procurar Samuca. Marocas estranha o clima entre Dom Sabino e Carmen. Betina invade o quarto de Samuca e beija o ex-noivo na frente de Marocas.

Malhação

Gabriela sugere que Marcelo leve Dandara ao Le Kebek para se entrosar com os alunos. Tito comenta com Heitor seu incômodo com o mundo virtual. Santiago aborda Fabiana, e Úrsula, Verena e Michael não gostam. Verena se aproxima de Álvaro. Garoto e Sofia se beijam. Tito decide ficar um tempo sem celular e fora das redes sociais.

Orgulho e paixão

Aurélio e Julieta têm sua primeira noite de amor. Darcy se emociona com a proximidade de Elisabeta e Charlotte. Ernesto visita Rômulo. Mariana convida as irmãs para assistirem à corrida de motocicletas. Xavier flagra Mariana se vestindo como Mário. Jane passa mal e descobre que está grávida. Após a corrida de motocicleta, Mariana revela seu disfarce na frente de todos.

Segundo Sol

Laureta tenta fazer com que Rosa revele o paradeiro de Luzia. Ícaro descobre que Manuela se uniu à família de Narciso para traficar drogas. Karola insinua a Beto que Remy está envolvido com Luzia. Valentim vê Karola entregar dinheiro a Remy e questiona a mãe. Rosa revela a Valentim que Karola trabalhava como garota de programa. Valentim questiona Karola sobre seu passado.

SBT

Que pobres tão ricos

Saúl distrai a enfermeira enquanto Miguel entra no quarto da avó e consegue tirá-la do asilo, às escondidas. Saúl pergunta a Miguel para onde pretende levar sua avó. Lupita não quer que o pai fique sabendo que Miguel tem problemas com a polícia. Miguel leva a avó para a casa dos Mendonça e Jesus não aceita que ela fique.

As aventuras de Poliana

Poliana, Kessya e Luigi fogem dos meninos encrenqueiros. Luísa diz para Durval que ele não irá tirar Poliana dela. Poliana chega com Kessya e Luigi aonde João mora escondido na escola e deixa o garoto incomodado. Jeferson diz aos pais que Kessya deveria sair da escola Ruth, mas Gleyce responde que fará sempre de tudo para que a filha continue a estudar lá para ter um futuro brilhante.

BAND

Asas do amor

Canan manda uma gravação do beijo de Alper e Leyla para a casa de Hasmet. Burak avisa a Simge e Ayla que o Ruzgar desapareceu. Simge encontra o envelope com o pendrive contendo a gravação do beijo entre Alper e Leyla, coloca na estante.

RECORD

Jesus

Caius mostra interesse em Deborah. Barrabás e Zelote se lembram dos pais. Na busca por Cassandra, Petronius pede para Nicodemos levá-lo ao local onde estão os leprosos. Herodíade tem um ataque de raiva e pede a cabeça de João Batista. Nicodemos diz ter orgulho de Tiago Justo. Caius provoca Barrabás. No deserto, Jesus é tentado novamente pelo Satanás.