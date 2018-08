Resumo das novelas do dia 09 de agosto de 2018

Elisabeta não aceita se casar às pressas com Darcy

Em “Orgulho e paixão”, Julieta revela a Darcy e Elisabeta que se casará com Aurélio. Elisabeta não aceita se casar às pressas com Darcy. Brandão e Randolfo levam Rômulo para casa depois de se machucar no quartel. Fani tenta consolar Edmundo, mas se chateia quando Josephine chega ao local. Susana tenta enganar Olegário. Elisabeta sugere que Julieta conte a verdade para Camilo. Vicente questiona Lady Margareth sobre os explosivos na frente de Agatha.

Malhação

Gabriela percebe o interesse de Álvaro por Literatura. Sofia e Paulinha reconhecem Garoto, e Leandro e Érico provocam o menino. Alex conversa com Tito e Flora sobre o relacionamento dos dois. Flora e Tito decidem ter sua primeira noite de amor. Érico lamenta suas diferenças com Jade. Tito questiona Flora sobre o uso excessivo da tecnologia durante o encontro deles.

O tempo não para

Petra mostra a Waleska e Mateus uma prova do tempo de congelamento de Dom Sabino e família. Monalisa e Marino se preocupam por não encontrarem as joias. Marocas e Dom Sabino são impedidos de entrar na Criotec. Mariacarla encontra o túmulo de uma familiar de Dom Sabino. Dom Sabino fica impressionado com as fotos de Carmen. Samuca beija Marocas.

Segundo sol

Rosa sofre por causa de Valentim. Doralice descobre que Maura está grávida e decide fazer uma visita, deixando Ionan preocupado. Dodô se desespera quando Naná viaja com Nestor. Zefa revela a Roberval que Edgar também é seu filho. Roberval exige que Zefa se afaste de sua vida. Rosa se embriaga e Ícaro a ampara. Beto vê Luzia com Remy.

SBT

Que pobres tão ricos

O leilão organizado por Ana Sofia é um completo fracasso. Lupita sente pena de Miguel Ângelo. Ivete ouve Lupita comentar com Carmem sobre o segredo de Miguel Ângelo. Lupita pede para Ivete que não tente se aproveitar da situação de Miguel Ângelo. Minerva fica chocada quando Alex diz que tem urgência em ter um filho.

As aventuras de Poliana

Durval promete para as filhas e Poliana que tentará se entender com Luísa. Dona Branca escolhe um clássico filme para assistir com Vini e Mirela em casa. Mirela muda o filme e coloca um de terror para ver com Vini enquanto Dona Branca dorme na outra poltrona. Vini tenta abraçar Mirela, que está com medo e acabam dormindo no sofá. Branca acorda e faz eles acordarem.

BAND

Asas do amor

Alper pede desculpas por “estragar” os planos dela com Hasmet lá na cabana. Hasmet está possesso com Canan, por ela estar castigando Leyla. Hasmet desabafa com Engin, acha que Leyla pensa em outro. Canan confessa o castigo para Leyla. Onur diz a Alper que apostou e está com dívidas. Engin liga e conta que pegaram o encapuzado que matou Deygu.

RECORD

Jesus

Maria e Yoná cuidam de José, que está mal. Os outros filhos de José chegam para ver o pai. Batista prega às margens do Jordão. No deserto, Jesus é tentado pelo Satanás. Joana leva comida para os rebeldes. Caius manda Longinus avisar a Pilatos. Joana convence os rebeldes a comerem. Caifás humilha Judite. Arimatéia nota a ausência da filha. Joana aconselha Deborah a visitar Helena. Pilatos é avisado sobre a atitude de Joana. Satanás provoca Jesus no deserto.