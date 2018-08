Resumo das novelas do dia 08 de agosto de 2018

Clóvis sente ciúmes de Gorete

Em “Segundo sol”, Clóvis sente ciúmes de Tomé com Gorete. Dodô repreende Tomé por não conseguir separar Gorete de Clóvis. Narciso alerta Ícaro sobre o estado de Manuela e pede que o rapaz ajude a irmã. Manuela é hostil com Ícaro. Luzia afirma a Ícaro e Cacau que descobrirá o segredo que Remy guarda sobre sua vida. Remy insinua para Karola que está envolvido com Luzia.

Malhação

Hugo aborda Dandara, que se irrita com o comportamento do menino. Rafael comemora a retomada de seu tratamento ao lado de Gabriela e sua família. Santiago e Álvaro despertam a atenção dos alunos. Érico dá as boas-vindas a Garoto no colégio. Dandara reconhece Hugo ao chegar na escola. Úrsula e Verena questionam Flora sobre seu namoro com Tito.

Orgulho e paixão

Olegário desconfia do comportamento de Susana. Ema e Ernesto fazem sucesso com as clientes da loja ao experimentarem roupas de noiva e noivo. Fani se exalta com Josephine por causa de Edmundo. Elisabeta pede para Charlotte entrevistar Lídia. Xavier leva Josephine para conhecer Lady Margareth. Edmundo invade o quartel e ofende Brandão.

O tempo não para

Waleska pede que Elmo saia escondido de seu quarto. Um policial tenta prender Dom Sabino, e Waleska o encontra. Samuca sai com Marocas para procurar o pai. Carmen flagra Marciana e Lalá discutindo. Um policial ameaça Dom Sabino e Waleska tenta protegê-lo. Lalá e Marciana disfarçam a discussão, mas Carmen desconfia. Marocas encontra Dom Sabino.

SBT

Que pobres tão ricos

Ana Sofia pensa em algo para deixar a casa dos Mendonça. Miguel agradece a Lupita por não ter contado nada para seu pai e ela lhe dá uma semana para resolver sua situação. Isabel comenta com as amigas que sua filha sempre foi apaixonada por Alex. Muita confusão durante o café da manhã das duas famílias. Miguel e Lupita são os mediadores. Miguel diz para a mãe e os irmãos que Lupita já sabe que ele está sendo procurado pela polícia.

As aventuras de Poliana

As duas decidem tentar reaproximar Durval e Luísa, mesmo Raquel não acreditando nisso. Éric e Hugo ameaçam Luigi a não contar a verdade sobre a escultura. Poliana, Kessya e Luigi vão para a direção para falar com Ruth. Kessya pergunta se ela está sendo acusada apenas por ela ser bolsista e que acha que os culpados devem ser Éric, Hugo, Filipa e Yasmin, que sempre pegam no pé deles. Ruth diz que é grave acusar sem provas.

BAND

Asas do amor

Alper aparece na casa da montanha para ajudar Leyla e acaba atolando seu carro na lama. Engin conta a Ezgi que Alper foi buscar Leyla na casa da montanha e o Hasmet está indo para lá. Ayla diz a Hasmet que Salih vai se entregar para a polícia. Alper e Leyla estão no chalé, presos por causa da chuva. Salih quer confessar a morte de Tekin. Hasmet o adverte.

RECORD

Jesus

No deserto, Jesus tenta se proteger da tempestade de areia. Barrabás oferece o próprio pescoço a Petronius. O restante dos rebeldes faz o mesmo. Na volta para Tiberíades, Salomé pede para banhar-se no Jordão. José conversa com a filha Yoná e diz que está chegando sua hora. A tempestade de areia começa a acalmar.