Resumo das novelas do dia 06 de setembro de 2018

Cecílio e Damásia despertam confusos

Em “O tempo não para”, Marino tenta vender a joia de Cesária para Mariacarla. Nico e Kiki pedem ajuda a Elmo para resgatar as outras pessoas congeladas. Emílio vai à sala de Marocas. Miss Celine distrai Petra, enquanto Nico e Kiki acordam Pirata. Cecílio e Damásia despertam confusos. Mariacarla fala com Dom Sabino sobre seus bens. Elmo ameaça Petra, e Miss Celine fica admirada. Samuca discute com Emílio.

Malhação

Todos discutem sobre a proibição de Marcelo em relação a Michael. Verena desabafa com as amigas sobre Álvaro. Érico confronta Brigitte em sala de aula. Dandara pede que Marcelo se explique sobre a proibição. Paulo comenta com Marli que precisa conversar com Alex e Flora sobre o relacionamento dos dois. Marcelo emite uma circular proibindo o uso de sapatos com salto no Sapiência. Flora e Alex flagram Paulo beijando Marli. Gabriela questiona a atitude de Marcelo.

Orgulho e paixão

Ernesto reclama de Ema com Elisabeta, e Jane encoraja a reconciliação. Julieta aparece usando roupas coloridas e surpreende a todos. Josephine pede abrigo a Uirapuru. Rômulo libera Darcy a voltar para casa. Susana e Petúlia passam maus bocados escondidas na Fazenda Bittencourt. Ludmila e Ema ajudam Mariana a escolher um vestido de noiva. Susana e Petúlia procuram Darcy e Elisabeta.

Segundo Sol

Luzia adia sua ida para Boiporã, contrariando Beto. Nice vê Agenor boicotando sua comida no restaurante e enfrenta o marido. Roberval convida Cacau para sair. Luzia conta para Groa e Cacau sobre a conversa que teve com Remy. Ícaro insiste que o bebê que Rosa está esperando é seu filho. Roberval avisa a todos que Severo agora é seu motorista. Laureta aconselha Karola.

SBT

As aventuras de Poliana

Jeferson é levado pelos capangas da comunidade a força para falar com o chefão, Rato. O homem usa uma máscara de rato, o que impossibilita saber sua real identidade. Enquanto isso, várias pessoas se unem para ajudar Durval a arrumar a padaria. Até Luísa colabora como o irmão. Iuri descobre que Sophie não está noiva e pede para a professora enfim contar a verdade para ele. Gleyce aceita trabalhar com Verônica.

RECORD

Jesus

Jesus ajuda as pessoas. Jairo diz que isso é coisa do demônio. Livona se levanta ao lado de Caifás, satisfeita. Jairo e Simão Fariseu não acreditam em Jesus. Zelote percebe que Barrabás sabotou a biga de Petronius. Susana consegue resistir ao ataque do oficial romano e segue na corrida. A roda da biga de Petronius se desprende e vai na direção da arquibancada. Helena se aproxima de Judas Tadeu e grita, desesperada, ao ver a roda indo na direção do rapaz cego.