Resumo das novelas do dia 05 de setembro de 2018

Remy conta que o filho de Luzia e Beto está vivo

Em “Segundo sol”, Severo pede desculpas a Zefa, que o repele. Selma convida Ionan para ser padrinho de seu filho. Rosa e Laureta se preocupam com a festa promovida por Remy. Luzia diz para Beto que sonha em ter um filho dele. Karola conta para Laureta que encomendou a morte de Remy. Remy escapa, vai atrás de Luzia e anuncia que o filho que ela teve com Beto está vivo.

Malhação

Maria Alice revela sua história com Rei a Rosália, mas pede que a mãe não fale com Penha. Talíssia apresenta a ONG Percurso a Santiago, e Vinícius fica enciumado. Maria Alice e Rosália se despedem de Penha. Érico surpreende Brigitte e Getúlio novamente. Durante a festa sertaneja, Rei revela a todos a verdade sobre sua relação com Maria Alice. Maria Alice agradece o apoio dos amigos e todos voltam para o Rio de Janeiro. Alex questiona Maria Alice sobre sua relação com o tio.

Orgulho e paixão

Virgílio tenta golpear Susana, que é salva por Petúlia, e as duas conseguem fugir. Camilo revela a Jane seu passado. Susana se esconde na Fazenda Bittencourt. Mariana comunica à família que se casará com Brandão. Amélia, Mariko, Tenório e Estilingue chegam ao Vale. Fani e Edmundo decidem deixar a casa de Gaetano. Julieta e Camilo se reconciliam.

O tempo não para

Marino pede ajuda a Carmen para vender a joia de Cesária. Samuca sugere que Betina se afaste da Samvita. Elmo beija Miss Celine. Marocas se aconselha com Agustina. Nico e Kiki veem Miss Celine deixando o quarto de Elmo. Samuca avisa a Betina que ela só poderá voltar à empresa depois de procurar um médico. Nico e Kiki chantageiam Elmo. Betina convida as irmãs de Marocas para tomar sorvete.

SBT

As aventuras de Poliana

Guilherme vai até a casa de Raquel para assistir um filme com ela e Lorena, pois Durval saiu para um encontro. Sophie descobre o esconderijo de João e o menino revela a verdade para a professora sobre seu histórico. Os criminosos da comunidade roubam e danificam toda padaria durante a noite como retaliação ao comportamento de Vini e Jeferson. Poliana encontra João com Sophie. Guilherme e Raquel continuam a receber mensagens anônimas.

RECORD

Jesus

José de Arimatéia estranha a ausência de Deborah. Edissa se emociona ao entrar escondida na casa de Artimatéia. Caius leva a moça para um banho de piscina. Gabriela fica encantada ao ver que seu pai pescou tantos peixes. Pedro estranha ao ver João abraçando a menina. Abner ajuda uma senhora a pegar peixes. Sara se sente mal e desmaia. Pilatos autoriza o início da corrida. Satanás se junta ao público nas arquibancadas.