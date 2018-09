Resumo das novelas do dia 04 de Setembro de 2018

Rômulo rompe com Josephine

Em “Orgulho e paixão”, Lady Margareth exige que Xavier dê fim à vida de Susana. Baltazar questiona Lady Margareth e Xavier sobre o atentado contra Elisabeta. Lady Margareth descobre que Darcy não morreu. Olegário diz a Charlotte que contará para Darcy sobre o relacionamento dos dois. Ernesto comunica a Ema que não vai morar na Fazenda Ouro Verde. Rômulo rompe com Josephine. Xavier oferece uma bebida com sonífero para Susana.

Malhação

Érico ironiza o encontro mal sucedido de Jade e Santiago. Maria Alice encontra Rei. Todos admiram a postura de Maria Alice. Amanda confessa a Kavaco que a viagem a Barreirinhas a deixou cansada. Santiago fica encantado com a voz de Talíssia. Érico e Jade se beijam. Bárbara convida Leandro para sair. Rei implora o perdão de Maria Alice.

O tempo não para

Dom Sabino tenta arrumar um emprego na padaria. Coronela e Januza cochicham sobre Marocas. Elmo e Samuca tentam descobrir quem revelou o local do noivado a Pedro Parede. Marocas começa a trabalhar na Samvita. Dom Sabino matricula Nico e Kiki na escola de uma amiga de Amadeu. Helen sugere que Bento more em uma pensão. Betina não aceita que Marocas trabalhe na Samvita e tenta agredi-la. Betina destrói sua sala na Samvita.

Segundo sol

Valentim se enfurece ao ver Remy na casa de Karola. Roberval revela que é o comprador da mansão de Severo. Naná vai até a casa de Karola, e a flagra na cama com Remy. Roberval deixa que sua família continue morando na mansão, mas exige que todos trabalhem para ele. Karola fica indignada ao descobrir que Remy marcou uma festa em sua casa. Beto conclui que Remy pode estar chantageando Karola.

SBT

Que pobres tão ricos

Miguel Ângelo consegue o dinheiro necessário para comprar o material para construir um quarto na pensão dos Mendonça. Salomão lhe dá o dinheiro em troca de um casaco de Ana Sofia. Jesus orienta Frida e Miguel na construção. Wendy percebe que Lupita se interessa por Miguel Ângelo. Minerva e a mãe dão um chá com sonífero para Alex e copiam a informação do laptop. Leonardo e Ana Sofia planejam fugir do hotel.

As aventuras de Poliana

Raquel recebe um presente, mas deixa o cartão cair no chão por acidente sem antes ler. O presente foi enviado por Vini, mas a garota pensa ser de Guilherme. Nanci está decidida a emagrecer por achar que Waldisney está de olho em Nadine. Luigi pede desculpa para Yasmin. Sophie toca piano com João. A professora de música diz que acredita que se conseguir falar com os pais dele conseguiria uma bolsa de estudos na escola.

RECORD

Jesus

Simão Fariseu não da atenção à Laila, sua esposa. Caius seduz Deborah. Dimas e Gestas assaltam Hélio, mas ele os enfrenta. Antipas ordena a prisão de João Batista. Jesus manda Pedro jogar a rede no mar. Pedro fica maravilhado ao ver a quantidade de peixes na rede. Simão Zelote pergunta o que Barrabás aprontou. Petronius, Susana e mais um competidor entram com as bigas na arena. Pilatos anuncia o início da corrida.