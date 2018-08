Resumo das novelas do dia 03 de agosto de 2018

Roberval desconfia que Ariella é Luzia

Em “Segundo Sol”, Roberval deduz que Ariella é Luzia. Luzia diz a Beto que interromperá os shows como DJ por medo de Roberval e Karola. Valentim pressiona Beto a contar a verdade sobre Luzia para Karola. Fátima e Juarez pegam o dinheiro do resgate. Narciso deixa Manuela, desfalecida, na casa de Severo. Narciso garante a Juarez que atirou Manuela ao mar. Laureta pune Rosa pelo estrago causado em sua casa após a festa de Remy. Laureta e Karola fazem um acordo com Remy. Remy sugere que Rosa fique do seu lado. Laureta afirma a Karola que eliminará Januária.

Malhação

Márcio confessa a Pérola que se sente culpado pela recaída de Rafael. Getúlio e Brigitte combinam um encontro. O principal patrocinador da ONG cobra de Vinícius o paradeiro de Rafael. Getúlio e Brigitte se beijam. Rosália incentiva Pérola a ligar para Márcio. Talíssia surpreende Vinícius em sua formatura. Vinícius afasta Rafael da direção da ONG.

Orgulho e paixão

Otávio e Luccino se aproximam. Susana se desespera ao acordar ao lado de Olegário. Ludmila anuncia a François e Ema que ambos tocarão a loja de agora em diante. Josephine e Xavier armam contra Mariana e Brandão. Kléber revela a Lady Margareth e Darcy que as falsas provas contra Elisabeta desapareceram.

O tempo não para

Eliseu exige que Paulina não peça dinheiro ao irmão para pagar a conta do hospital. Florêncio avisa ao Barão que Eliseu foi hospitalizado. Carmen critica Betina por seu comportamento. Samuca pede que Emílio investigue Marocas e sua família e enfrenta Petra. Dom Sabino é levado para a emergência do hospital. Samuca promete ajudar Marocas, que confia nele, e os dois saem do hospital.

SBT

As aventuras de Poliana

Luísa diz para Poliana que as duas não irão na festa da escola e ponto. Os convidados começam a chegar na festa e João também consegue uma roupa para entrar no local. Dona Branca se arruma e decide ir na festa com Mirela, como aconselhou Poliana. A diretora Ruth faz o discurso oficial de abertura da festa de 50 anos da escola que conta com alunos e ex-alunos.

BAND

Asas do amor

Irfan chega e é apresentado ao Alper. Hasmet diz que ele é um dos seus. Irfan fica surpreso ao descobrir que Alper é a pessoa que Onur quer intimidar. Irfan questiona como Hasmet ficou sabendo de Tekin. Ele responde que Tekin fez uma armadilha, mas que não deu certo, pois subestimou a sua inteligência.

RECORD

Jesus

Batista conversa com André e Felipe e fala sobre a chegada do Messias. Jesus permanece no deserto. Batista segue pregando às margens do Jordão. Pilatos e sua comitiva seguem viagem. Caifás fala mal de Batista para os sacerdotes. Simão Zelote e Barrabás avistam a comitiva de Pilatos se aproximando. Eles veem Petronius, o assassino de seu pai. Jesus se aproxima do rio Jordão e observa João Batista pregando.