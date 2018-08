Resumo das novelas do dia 02 de agosto de 2018

(Foto: Divulgação )

Mistério intriga na nova novela

A nova novela “O tempo não para” está deixando todo mundo intrigado nesta primeira semana. Monalisa e Marino decidem procurar o tesouro no fundo do mar. Petra e Mateus tentam entender o mistério que envolve os congelados. Samuca coloca Vanda para trabalhar com Emílio no caso dos congelados. Paulina é demitida depois de derramar vinho na roupa de Samuca. Lalá destrata Samuca, que se recusa a empregá-lo. Marocas é transferida para o quarto.

Malhação

Gabriela pede ajuda a Vinícius para recuperar Rafael. Rafael é rude com Vinícius. Alex e Maria Alice cobram Vinícius sobre uma autorização de Rafael para o projeto dos meninos em situação de rua. Vinícius encontra uma garrafa de bebida entre os pertences de Rafael. Leonor conversa com Leandro e o incentiva a ficar com Bárbara. Vinícius confronta Rafael. Leandro beija Bárbara. Rafael tem crise de abstinência.

Orgulho e paixão

Lídia comenta com Cecília e Mariana sobre a proposta de casamento que recebeu de Randolfo. A mando de Susana, Petúlia seduz Kléber para conseguir as provas contra Elisabeta. Julieta investiga Lady Margareth com Tião. Aurélio pede Julieta em casamento. Petúlia consegue as fotos que incriminam Kléber no incêndio da fábrica, e Susana se anima para chantagear Lady Margareth. Darcy e Elisabeta resgatam Charlotte da delegacia.

Segundo sol

Valentim descobre que Ícaro está morando no estúdio de Beto e se decepciona com o pai. Agenor obriga Nice a descartar suas quentinhas. Ionan conversa com Selma sobre o projeto dela e Maura terem um filho. Severo decide acompanhar a família e implorar pela ajuda de Roberval para salvar Manuela.

SBT

Amanhã é para sempre

Santiago conta para Aurora que Rebeca assassinou sua mãe, culpou Liliana e a fez passar toda a vida em uma clínica psiquiátrica. Ele conta também que foi ela quem ordenou que Camilo a violentasse. Eduardo é gravemente ferido por ordem de Artêmio. Aurora renega os pais, diz que não quer que seu filho saiba que seus avós são assassinos e vai embora. Bárbara, fora de si, dispara contra Artêmio e ele morre.

As aventuras de Poliana

Roger combina com a esposa de inventar estar com doença grave para tentar sensibilizar Sergio a não dizer nada. Na O11O acontece uma reunião com os colaboradores estão, além de Sr. Pendleton e a imagem projetada de Otto. O objetivo de Sr. P. é de que ninguém descubra que ele e Otto são a mesma pessoa.

BAND

Asas do amor

Alper quer cancelar o programa de TV. Canan não aceita. Engin descobre um informante de Irfan na alfândega que pode comprometer os negócios de Hasmet. Canan questiona Leyla. Ela dissimula, diz não ter nada com Alper e que ele apenas veio para falar sobre o programa de TV.

RECORD

Jesus

Eles seguem para Nazaré. Alguns dias se passam e eles reencontram Ana e Joaquim. Maria descobre que Sula não conseguiu salvar seu bebê. A irmã de Maria avisa que está esperando outro filho. Anás reclama do governo de Arquelau. Maria trata Sula com carinho. Mirian escuta Asisa falando mal de Maria e joga lama nela. Sula diz que é melhor ficar longe de Maria. Joaquim agradece a Deus pela volta da filha. Vinte e seis anos se passam. João Batista aparece no deserto.