Resumo das novelas de 13 à 18 de agosto de 2018

(Foto: Divulgação )

Samuca beija Marocas

Nesta semana em “O Tempo não para”, Samuca está cada dia mais apaixonado por Marocas e volta a beijá-la. Assustada e nervosa, Marocas estapeia o galã.

Orgulho e paixão

Segunda-feira

Mariana revela a todos que Mário é um disfarce. Xavier pede a anulação das corridas de moto disputadas por Mariana. Jane conta para Lídia que está grávida e Ofélia ouve. Julieta e Aurélio se beijam. Darcy alerta Lady Margareth sobre o perigo de ser sócia de Xavier, e eles acabam discutindo sobre Briana. François reclama da viagem de Ema para o Vale do Café. Mariana se diverte com Cecília e Elisabeta ao lembrar da reação de Xavier.

Terça-feira

Ludmila fica chateada ao perceber que Ema foi para o Vale do Café. Ofélia e Felisberto estranham Mariana não ter dormido em casa. Brandão chega procurando pela noiva e todos se preocupam. Camilo pergunta a Julieta se foi ela quem depredou o túmulo de seu pai. Luccino e Otávio mentem para Brandão dizendo que Mariana viajou. Susana ameaça Kléber.

Quarta-feira

Elisabeta e Charlotte entrevistam Jane para o livro de Elisabeta. Ema promete encontrar uma peruca para Mariana. Olegário encontra as fotos de Kléber com os explosivos. Fani se desculpa com Ernesto. Petúlia avisa a Susana que as provas contra Kléber sumiram. Brandão desconfia de que Luccino está escondendo Mariana. Lady Margareth envenena o cavalo de Elisabeta.

Quinta-feira

Elisabeta percebe que seu cavalo não está bem. Ema empresta lenços para Mariana. Aurélio constata que Tornado comeu alguma planta venenosa. Kléber cobra de Petúlia as provas contra ele, e acaba trancado em um baú. Amélia, Mariko, Jorge e Estilingue se animam com o casamento surpresa de Ema. Susana e Petúlia fogem. Mariana volta para casa, e mente sobre seus cabelos. Ofélia acusa Lady Margareth de ter envenenado Tornado.

Sexta-feira

Ofélia, Ema e Darcy tentam animar Elisabeta. Kléber consegue sair do baú. Julieta comemora a gravidez de Jane com o Barão. Mariana leva Elisabeta para andar de motocicleta. Darcy organiza um piquenique para Elisabeta. Aurélio chega à casa dos Benedito para dar o diagnóstico de Tornado.

Sábado

Ludmila e Ema escolhem perucas. Elisabeta e Darcy se amam. Josephine conta para Lady Margareth que o cavalo de Elisabeta se recuperou do envenenamento. Uirapuru sugere que Lady Margareth se vingue de Aurélio durante o casamento de Ema. Brandão elogia o novo visual de Mariana. Luccino destrói a moto de Xavier. Mariana mostra seus cabelos curtos para Cecília.

O tempo não para

Segunda-feira

Lucas volta para casa passando mal. Marciana encontra o objeto que Vera Lúcia pegou na casa de Carmen. Nico deixa a casa de Eliseu e pega o cavalo de um policial. O policial vai à casa de Marciana. Marocas encontra Nico.

Terça-feira

Samuca beija Marocas, que o estapeia. Emílio entrega a Vanda a documentação sobre os “congelados”. Menelau desperta e se surpreende ao saber do fim da escravidão. Eliseu conta a Dom Sabino a verdade sobre Barão. Carmen leva Marocas à loja de Zelda, que alerta Pedro Parede.

Quarta-feira

Marocas fica desconcertada na loja. Pedro Parede faz várias fotos de Marocas, e Zelda finge surpresa ao ver o repórter na loja. Emílio tenta convencer Samuca a proteger os “congelados”. Dom Sabino machuca um professor da academia da Samvita e é levado por seguranças.

Quinta-feira

Menelau derruba Cesária da cápsula criogênica e ela acorda assustada. Marciana questiona Vera Lúcia sobre o objeto que ela pegou da casa de Carmen. Elmo decide deixar a casa de Samuca. Monalisa avisa a Samuca sobre Teófilo. Samuca procura Marocas e a beija na frente de Kiki.

Sexta-feira

Teófilo acredita que é casado com Marocas. Samuca pede Marocas em namoro. Eliseu impede Waleska de levar Dom Sabino à força. Carmen e Marocas levam Téofilo para a casa de Eliseu. Agustina sente ciúmes de Dom Sabino. Carmen e Agustina se enfrentam. Agustina expulsa Carmen da casa de Eliseu. Samuca questiona por que Emílio não cumpriu suas ordens.

Sábado

Marocas aceita o pedido de Samuca. Betina mostra para Marocas o vídeo que gravou de seu beijo em Samuca. Betina desiste da demissão. Dom Sabino vai com Agustina à pensão de Coronela. Marocas enfrenta Betina. Coronela se insinua para Teófilo. Betina procura Emílio.

Segundo sol

Segunda-feira

Luzia é baleada, mas consegue fugir com Narciso e Manu. Ionan impede que Juarez siga atirando. Manu avisa para Ícaro que sua mãe foi baleada. Durante a viagem com Nestor, Naná avisa que não deixou de amar Dodô. O médico chega para informar sobre o estado de saúde de Luzia.

Terça-feira

Narciso devolve a Manu o dinheiro do resgate de seu sequestro. Galdino vai ao hospital e confirma para Laureta e Karola que Luzia está internada. Beto avisa a Valentim que vai se separar de Karola para ficar com Luzia. Narciso é ameaçado pelos pais, que o expulsam de casa. Karola garante a Luzia que, se ela não se afastar de Beto, a denunciará para a polícia.

Quarta-feira

Rochelle se insinua para Roberval e ameaça contar para Karen que ele é irmão de Edgar. Beto pede o divórcio a Karola. Luzia deixa o hospital e dispensa Beto, para a surpresa de Ícaro. Remy surpreende Luzia em seu apartamento e afirma que eles ficarão juntos. Beto decide ir atrás de Luzia e se espanta ao ver Remy.

Quinta-feira

Nice revela a Agenor que Ionan será o pai do filho de Maura e Selma. Valentim conta para Karola que Luzia terminou com Beto e insinua que a mãe pode estar por trás disso. Edgar comemora seu êxito no novo trabalho. Roberval assume para o irmão que é seu chefe e diz que ele precisa escolher entre Cacau e o emprego.

Sexta-feira

Cacau flagra Edgar chorando e tenta consolá-lo. Karola se vitimiza para Valentim, que pede à mãe a senha de suas contas bancárias. Valentim oferece dinheiro a Laureta para revelar o que sabe sobre Luzia. Rosa e Valentim se desentendem. A advogada do caso de Luzia procura Beto e revela que descobriu a suposta testemunha que a acusou. Beto vai atrás de Luzia.

Sábado

Zefa conta para Severo que Edgar está trabalhando para Roberval. Roberval procura Cacau, conta que Edgar está trabalhando para ele e diz que ele terá que escolher entre a namorada e o emprego. Beto desabafa com Ionan sobre Luzia. Laureta conta para Karola que Rosa está grávida. Valentim descobre que Karola roubou seu dinheiro.