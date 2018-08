Resumo das novelas da semana de 27 à 1º de Setembro

Darcy e Elisabeta se casam

Nesta semana em Orgulho e Paixão, Darcy (Thiago Lacerda) surpreende Elisabeta (Nathalia Dill) a levando para uma capela, e os dois se casam. Lady Margareth (Natalia do Vale) convoca Xavier (Ricardo Tozzi) e trama contra Susana (Alessandra Negrini) e Elisabeta. Camilo (Maurício Destri) revela a Julieta (Gabriela Duarte) que descobriu a verdade sobre seu pai.

Orgulho e paixão

Darcy e Elisabeta conseguem resgatar as provas contra ela. Lady Margareth e Almirante Tibúrcio se aliam contra Josephine. Mariko suspeita de que Amélia esteja esperando um filho. Camilo tenta conversar com Julieta, que se esquiva. Lady Margareth se enfurece ao descobrir que Susana não possui mais provas contra Elisabeta. Jorge celebra a gravidez de Amélia. Otávio pede a Brandão para ser transferido de batalhão.

Terça-feira

Josephine volta para o Vale do Café e pede abrigo a Charlotte. Ludmila vibra com os novos Susana ameaça Lady Margareth, que permite que ela e Petúlia vivam em sua casa. Rômulo, Cecília, Fani e Edmundo se encontram com Josephine, para que ela se desculpe por seus erros.

Quarta-feira

Darcy conta para Julieta que enviou Vicente a Londres para conversar com Lorde Williamson. Elisabeta tenta mediar a briga de Ernesto e Ema. Camilo se despede de Jane e ruma para São Paulo. Mariana e Luccino partem em busca de Otávio. Elisabeta entrevista Cecília. Luccino alcança Otávio e propõe que eles fiquem juntos.

Quinta-feira

Susana e Xavier se beijam. Virgílio escuta Mariana incentivar Brandão a assumir que é o Motoqueiro Vermelho. Camilo se desculpa com Mercedes pela agressividade de seu pai. Xavier conta a Susana seu plano de tirar a vida de Elisabeta e culpar Brandão. Camilo descobre que Julieta levava espinhos ao túmulo de seu pai. Ludmila revela a Ema o sucesso de seus desenhos. Virgílio agride Brandão e rouba as roupas do Motoqueiro Vermelho.

Sexta-feira

Rômulo encontra Cecília, que se desculpa por seu sumiço. Jorge, Amélia e Mariko voltam para o Vale. Lady Margareth se desespera ao saber que Darcy está ferido. Mariana e Brandão desconfiam de Xavier. Lady Margareth visita Darcy no hospital, e Elisabeta a acusa de ser a mandante do atentado.

Sábado

Edmundo pede Fani em casamento, mas ela nega. Darcy se recupera, e Elisabeta conta ao marido sobre os desdobramentos do atentado que sofreram. Brandão assume que é o Motoqueiro Vermelho para Ofélia e Felisberto. Camilo revela a Julieta que descobriu a verdade sobre seu pai.

O tempo não para

Segunda-feira

Bento acorda na casa de Helen. Agustina proíbe Miss Celine e Marocas de trabalhar. Coronela se preocupa com o pagamento das diárias dos “congelados”. Mariacarla leva os documentos de Dom Sabino para Samuca. Dom Sabino descobre que estava sendo enganado por Emílio. Uma agente do Conselho Tutelar procura a família de Marocas.

Terça-feira

Elmo discute com Waleska e beija Miss Celine. Lalá ameaça Dom Sabino com uma arma. Januza e Coronela se insinuam para Teófilo. Dom Sabino deixa Lalá desacordado na casa de Eliseu. Cesária reclama de Monalisa para Marino. Nico corta os cabelos como os de Marocas. Emílio se apresenta como o novo acionista da Samvita.

Quarta-feira

Dom Sabino não aceita que Marocas queira trabalhar. Helen leva Bento à pensão e Dom Sabino e Marocas se surpreendem. Bento diz que se casará com Marocas. Emílio descobre que os documentos de Dom Sabino estão inutilizados. Dom Sabino assina uma procuração para que Mariacarla o represente.

Quinta-feira

Miss Celine e Elmo se beijam. Dom Sabino surpreende Elmo, e Miss Celine finge se espantar. Teófilo se esquece de Januza. Dom Sabino e Agustina recriminam as tatuagens de Elmo. Marocas e Samuca se beijam.

Sexta-feira

Amadeu descobre que Dom Sabino precisa matricular as gêmeas em uma escola. Agustina pede que Carmen seja sua madrinha de renovação de votos. Marocas discute com Dom Sabino. Monalisa discute com Marino e liga para Mariacarla. Dom Sabino pede para conversar com Marocas.

Sábado

Zelda revela a Pedro Parede o local do noivado de Samuca. Samuca e Elmo chegam ao restaurante. Pedro Parede fotografa Marocas e a família. Betina fica satisfeita ao saber que o noivado de Samuca será divulgado. Bento invade o restaurante e desafia Samuca.

Segundo sol

Segunda-feira

Ícaro comenta com Manu que desconfia ser o pai do filho de Rosa. Karola, Laureta e Remy temem que suas armações sejam descobertas. Beto esconde Belmiro e sua família até o dia do julgamento de Luzia. Zefa reclama da frieza de Severo, e convida Karen para voltar para casa. Edgar procura Roberval.

Terça-feira

Valentim conta para Beto sobre o dinheiro guardado por Karola. Gorete comanda a homenagem a Beto. Clóvis coloca sonífero na bebida de Beto. Rosa conta para Laureta e Remy sobre o dinheiro desviado por Karola. Todos comparecem ao julgamento de Luzia. Galdino ameaça Belmiro, que chega para dar seu depoimento.

Quarta-feira

Gorete se enfurece ao descobrir que Miguel é Beto Falcão. A casa de Naná e Dodô é cercada por protestos contra Beto. O juiz ordena a prisão de Beto. Gorete briga com Clóvis. Os advogados de acusação e defesa fazem as considerações finais no julgamento de Luzia. O júri chega com o veredito.

Quinta-feira

Edgar, Karen, Severo, Zefa e Manu jantam juntos. Edgar ajuda Zefa com as tarefas domésticas. Rochelle ameaça deixar Roberval sozinho. Rosa diz a Laureta que pensa em contar para Valentim que Karola não é sua verdadeira mãe. Laureta tenta convencer Karola a deixar Salvador.

Sexta-feira

Remy e Karola se preparam para viajar para Paris. Beto é libertado. Laureta conta para Rosa que Karola deixou o país, e a jovem se preocupa com a mesada que recebia. Laureta comemora ter se livrado de Karola e Remy. As famílias de Beto e Luzia comemoram a liberdade dos dois. No aeroporto, Karola repensa sua viagem com Remy.

Sábado

Naná oferece um jantar para celebrar a liberdade de Beto e Luzia. Beto pede Luzia em casamento, Valentim faz a mesma proposta para Rosa. Ícaro pressiona Rosa e acaba discutindo com Valentim. Beto descobre que Karola desviou 15 milhões de reais da conta de Valentim.