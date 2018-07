Resumo das novelas da semana de 16 à 21 de julho de 2018

Augusto volta para Montemor e faz revelações a Catarina

Nesta semana em “Deus salve o rei“ ,Amália revela a Augusto os crimes cometidos por Catarina. Afonso deduz que Rodolfo ajudou Otávio a recrutar mercenários e decide recuar com seu exército para não ser derrotado pelo adversário. Brice descobre que sua filha foi vendida. Augusto faz uma revelação a Amália sobre Catarina. Catarina se surpreende ao ver Brice.

Orgulho e paixão

Segunda-feira

Brandão procura Mariana. Tibúrcio deixa a Mansão do Parque. Ofélia flagra Brandão e Mariana se beijando. Ema tira satisfações com Elisabeta. Petúlia se instala no cortiço. Aurélio consola Julieta. Ema leva o Barão para dormir no quarto de Ernesto com ela. Darcy e Elisabeta se amam. Julieta vai ao quarto de Aurélio. Lady Margareth faz intriga de Darcy para Julieta. Brandão fica perturbado na presença de Mário/Mariana e eles se beijam.

Terça-feira

Petúlia conta para Susana que Olegário está trabalhando com Elisabeta. Os funcionários da fábrica entram em greve. Uirapuru vai à Mansão do Parque e Cecília se surpreende. Ofélia convida Agatha e Vicente para um jantar em sua casa. Susana arma com Petúlia contra Lady Margareth. Ernesto e Camilo avisam a Elisabeta sobre a greve na fábrica. Brandão foge de Mário/Mariana. Julieta dá um tapa em Susana.

Quarta-feira

Ema e Jane se preocupam com a segurança de Ernesto e Camilo. Susana e Petúlia ouvem a conversa entre Lady Margareth e o delegado Kléber. Cecília questiona Josephine sobre Uirapuru. Julieta pede para Darcy e Charlotte continuarem vivendo em sua mansão. O supervisor da fábrica provoca Ernesto, e Elisabeta tenta acalmar o amigo. Uma explosão ocorre dentro da fábrica e todos se agitam. Mário/Mariana se revela para Brandão.

Quinta-feira

Brandão beija Mariana. O supervisor da fábrica acusa Ernesto pela explosão. Luccino se espanta ao ver Mariana com Brandão. Ema se desespera ao saber da acusação contra Ernesto. Brandão estranha o comportamento de Luccino. Ernesto tenta acalmar Ema. Jorge se preocupa com a greve na fábrica. Otávio não consegue terminar seu noivado com Lídia. Darcy incentiva Ernesto a fugir. Susana ouve as instruções de Lady Margareth a Kléber e manda Petúlia seguir o delegado. Cecília conta para Mariana sobre Uirapuru. Brandão decide conversar com Luccino. Ernesto foge com Ema. Darcy cuida de Elisabeta. Olegário se assusta com Petúlia. Lady Margareth sofre com a ausência de Briana. Kléber prende Elisabeta.

Sexta-feira

Darcy percebe o envolvimento de sua tia na prisão de Elisabeta. Susana parabeniza Petúlia. Jorge conversa com Elisabeta. Josephine critica Cecília para Fani e Edmundo. Mário/Mariana e Brandão vencem Xavier na corrida. Darcy procura Lady Margareth. Julieta fala com Elisabeta. Lady Margareth avisa que Darcy terá que se casar com Susana para que Elisabeta seja libertada da prisão.

Sábado

O jornal de Elisabeta e Venâncio é impedido de circular. Susana se vangloria para Petúlia. Ludmila entrega a Aurélio o endereço de seu bangalô. Josephine convida Uirapuru para ir ao casamento de Lídia. Darcy tenta consolar Elisabeta. Otávio se anima com a chegada de Luccino. Kléber é irônico com Darcy e Jorge. Lídia abandona Otávio ao ver Uirapuru na igreja. Darcy aceita a chantagem de Lady Margareth.

Deus salve o rei

Segunda-feira

Amália e Selena se oferecem para proteger Augusto de Delano. Augusto demonstra a Amália seu medo de ser novamente capturado por Catarina. Aires ameaça Enoque, mas o pai de Héber consegue fugir. Afonso e Romero estranham a confiança de Otávio em lutar contra o exército de Montemor.

Terça-feira

Catarina expulsa Brice do castelo. Afonso explica a Gregório que precisa pensar em uma nova estratégia para derrotar Otávio. Afonso confidencia a Diana que está fingindo apoiar Catarina. Tiago lamenta que Selena não tenha lhe contado sobre sua demissão da guarda real. Aires descobre que Virgílio está ajudando Amália a encontrar Augusto e conta a Otávio. Augusto decide voltar a Montemor com Amália e Selena. Virgílio vai ao encontro de Amália e se surpreende ao ver Afonso.

Quarta-feira

Afonso faz um pedido a Virgílio, que se nega a revelar o paradeiro de Amália. Otávio comunica a Rodolfo que ordenou o corte do fornecimento de água para Montemor. Lucrécia incentiva Rodolfo a fazer as pazes com Afonso. Afonso revela a Gregório e Diana seu plano contra Catarina. Afonso diz a Catarina que Delano foi preso por suspeita da explosão da mina. Afonso e Gregório conseguem capturar Catarina em uma armadilha.

Quinta-feira

Betânia desconfia de Naná. Glória e Lucrécia brigam por Rodolfo. Enoque chega ao castelo e é socorrido por Brumela e Romero. Afonso avisa a Gregório que precisa encontrar Augusto e Amália antes de Otávio. Diana insinua a Gregório que o filho que Catarina está esperando pode não ser de Afonso. Afonso reencontra Amália e Augusto.

Sexta-feira

Afonso enfrenta Otávio, que acaba fugindo com Aires. Augusto afirma a Afonso que não testemunhará contra Catarina. Catarina fica surpresa ao ver Augusto, que avisa à filha que ela será punida pelos seus crimes. Brumela comunica a Afonso sua suspeita de que Naná leve informações de Montemor para Lastrilha. Diana promete a Amália que investigará sobre o filho de Catarina. Catarina confronta Augusto.

Sábado

Catarina sofre com as revelações de Augusto. Agnes promete a Selena que consultará o livro de Brice para fazer Afonso se lembrar do que aconteceu na noite em que supostamente dormiu com Catarina. Afonso se surpreende com a visita de Rodolfo. Glória procura Osiel. Carruagens partem de Montemor e são interceptadas pelo exército de Otávio.

Segundo sol

Segunda-feira

Cacau pede que Edgar se afaste. Rosa volta para casa e discute com Agenor. Ionan procura Maura, e Selma sente ciúmes. Naná se emociona com Nestor. Ionan descobre o esquema de Remy e passa mal ao saber que Dodô está sendo chantageado por ele. Cacau fala para Luzia/Ariella que esteve com Edgar. Rochelle procura Roberval. Ícaro diz a Manuela que irá atrás de Luzia/Ariella.

Terça-feira

Rosa vai à casa de Selma e Maura. Valentim elogia Luzia/Ariella para Beto/Miguel e Karola se incomoda. Evandro e Rochelle descobrem o novo esconderijode Severo e avisam a Roberval, que denuncia o pai. Maura volta para a delegacia. O policial Guedes leva o dinheiro apreendido de Severo para a delegacia. Edgar procura Cacau. Laureta revela o segredo de Rosa para Agenor e Nice.

Quarta-feira

Agenor se enfurece com Rosa. Beto/Miguel ensina Ícaro a tocar violão. Valentim se desculpa com Luzia/Ariella por ter divulgado sua música. Zefa visita Severo na cadeia e deixa Roberval revoltado. Cacau e Edgar se amam. Agenor escorraça Rosa, e Nice se desespera. Manuela tem uma crise e procura Narciso. Ícaro e Acácio ajudam Rosa. Doralice conta para Ionan sobre Rosa e ele sai apressado de casa. Valentim se desespera ao saber da humilhação sofrida pela namorada e vai atrás dela. Ícaro se preocupa com a irmã. Luzia flagra Manuela vendendo drogas.

Quinta-feira

Luzia/Ariella vai ao estúdio atrás de Ícaro, quando Beto/Miguel chega. Galdino revela a Rosa o que Karola e Laureta fizeram com Luzia/Ariella. Luzia/Ariella se emociona ao ouvir a conversa que Beto/Miguel tem com Ícaro. Narciso tenta cuidar de Manuela. Roberval visita Severo na cadeia. Karen enfrenta Edgar. Manuela questiona Narciso sobre sua família. Galdino atenta contra a vida de Rosa.

Sexta-feira

Rosa procura Januária. Laureta fala com Karola, que se desespera. Maura tenta convencer a irmã a denunciar Galdino. Dodô mente para Beto/Miguel. Laureta decide ajudar Karola e faz uma proposta para Rosa. Beto/Miguel estranha o comportamento de Karola. Valentim se encontra com Rosa.

Sábado

Ícaro tenta descobrir o paradeiro de Rosa. Rosa vai ao restaurante de Cacau e humilha Agenor. Manuela pede para Acácio permitir que ela fique no casarão. Beto/Miguel questiona Karola sobre Remy. Cacau pede para adiar seu casamento com Roberval. Ionan conta para Beto/Miguel o que esconde. Rosa volta para a casa de Laureta, agora como sua sócia.