Resgate da culinária e cultura regional

(Foto: Divulgação )

O prato que será servido por alunos do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone em Cascavel promete agradar ao paladar do público do mini restaurante temático que fará parte da Festa Folcórica nesta sexta-feira (13).

Como o intuito do evento é resgatar o histórico de danças típicas, da culinária e memória cultural regional, um grupo de estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Médio se dedicou à história do Paraná e ao preparo do barreado.

“É um prato típico e que nos abre a possibilidade de trabalhar o conceito da história que muitos ainda não conheciam. O ápice do trabalho é a degustação que trará sentido a todo o processo”, comenta o professor de História, Edson Gavazzoni.

A carne escolhida para o barreado é o músculo e desde a quarta-feira os alunos começaram a preparar as panelas de barro para levá-las ao fogo.

“Como precisamos manter no fogo por cerca de 10 a 12 horas, este processo foi feito na minha casa, em fogão a lenha”, explica o professor. O tradicional prato terá banana e farinha de mandioca como acompanhamento.

A experiência dos alunos vai além do trabalho que exerceram na cozinha do colégio. “Eles serão responsáveis por organizar o mini restaurante, receber o público e servir os pratos”, lembra o professor ao acrescentar que um informativo com apresentação e receita do barreado também será distribuído.

A Festa Folclórica envolve trabalhos nas disciplinas de história, artes e educação. Além das bandeirinhas e alimentos típicos de festas julinas, haverá outros alimentos e diferentes apresentações.

“Será um circuito multicultural e em tempos em que a tecnologia é muito mais acessível e torna tudo visível, é importante que os alunos vivenciem essa experiência prática”, ressalta Gavazzoni.

Sobre o barreado

O barreado é um prato preparado com carne bovina, toucinho e temperos típicos da cozinha de Morretes, Antonina e Paranaguá e degustado há centenas de anos. No folclore paranaense é símbolo de fartura, festa e alegria.

O nome vem da expressão “barrear” a panela com um pirão de cinza ou farinha de mandioca para evitar que o cozido escape e o cozinho seque depressa.