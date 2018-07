(Foto: Lucas Uebel)

Já pensando no jogo das quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira (1º/8) contra o Flamengo, o Grêmio desafia a Chapecoense com um time totalmente alternativo neste domingo, às 19h, em Santa Catarina, pelo Brasileirão. O técnico Renato Gaúcho preservará atletas desgastados, que estão em recuperação de lesão muscular, como Léo Moura e Bruno Cortez. Ele também não poderia contar com Kannemann, Cícero e Ramiro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.