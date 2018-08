Renault mostra o Arkana em Moscou

A Renault revelou o show car Arkana em estreia mundial no Salão do Automóvel de Moscou. Este cupê-crossover inédito prenuncia um veículo global, cujo design inovador para a categoria é um grande diferencial no altamente competitivo segmento C.

Atualmente esse é o nicho mais dinâmico e competitivo da indústria automobilística, principalmente para os SUV. Com as necessidades dos clientes se diversificando a cada dia mais, o Arkana nasceu para atender novas expectativas, apresentando uma incrível combinação entre a elegância de um cupê à robustez de um SUV.

O show car Arkana exibe um design ao mesmo tempo imponente e sedutor.

A distância mais elevada do solo, as passagens de roda mais largas e as rodas de 19’’ expressam toda sua robustez e capacidade off-road. Robusto, ele está sempre pronto para enfrentar condições climáticas e de rodagem desafiadoras.

Além disso, a cintura de carroceria mais elevada e a linha de teto do tipo cupê são destacadas pelas molduras laterais cromadas e o teto panorâmico de vidro.

show car Arkana é um cupê-crossover único, apresentando uma fusão perfeita entre a elegância de um sedã e a força de um SUV. Ele exibe todos os atributos da marca Renault, com um design musculoso, a força e a sensualidade com um toque francês”, diz Laurens Van den Acker – diretor Mundial de Design Industrial, Grupo Renault.

O novo veículo será produzido e comercializado em diferentes países, começando na Rússia, já em 2019. O Renault Arkana será posteriormente fabricado e distribuído na Ásia e em outras regiões.

No âmbito de seu plano estratégico Drive the Future, o Grupo Renault pretende acelerar o ritmo de seu crescimento internacional, ampliando sua gama de produtos para aumentar o volume de vendas para 5 milhões de unidades até 2022. O Arkana assumirá uma posição de destaque na realização deste objetivo.

Crédito: Divulgação