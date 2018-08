Reforço no Nucria

Mesmo com reposição de pessoal, ainda faltam delegados na Polícia Civil em Cascavel (Foto: Arquivo)

O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente) da 15ª SDP (Subdivisão Policial) em Cascavel passará a contar com o trabalho do delegado Rogerson Salgado, que estava no comando da Delegacia de Polícia Civil de Corbélia.

A mudança aconteceu por conta da nomeação de 19 novos delegados no Estado que terminaram o curso de formação no fim do mês passado e tiveram as designações publicas no Diário Oficial do Estado ontem.

O delegado reforça o serviço do Núcleo, que estava sob o comando de Raísa Scariott de Vargas, que é titular da Delegacia da Mulher e acumulava os dois setores.

No lugar de Rogerson, em Corbélia, assume Fábio Monza, que estava em Capitão Leônidas Marques.

A mudança dá um fôlego para o trabalho sobrecarregado, mas não é suficiente para Cascavel, que deveria ter pelo menos mais dois profissionais. “Todos os delegados das delegacias especializadas estão fazendo um brilhante trabalho, mesmo sobrecarregados, acumulando funções e cidades da comarca dentro do possível”, afirma o delegado-chefe da 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel, Nagib Nassif de Palma.

Outras mudanças

Na 15ª SDP, outras mudanças importantes: Júlio Bianchi assumirá a Delegacia de Polícia Civil de Matelândia, no lugar do delegado Edgar Santana, que pediu transferência para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos em Curitiba; Tiago Teixeira, que estava em Assis Chateaubriand, vai para Capitão Leônidas Marques. “São delegados que já estavam no trabalho diário e quiseram vir compor a nossa equipe”, reforça Nagib Nassif de Palma, delegado-chefe da 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel.